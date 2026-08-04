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Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Tanpa bintang, tanpa transfer, tanpa hasil: Apakah pemusatan latihan Al-Nassr telah mengubur mimpi musim baru?

FEATURES
Al Nassr FC
Saudi Pro League
A. Postecoglou
C. Ronaldo
J. Felix
S. Mane
A. Al Amri
AFC Champions League Elite
King Cup
Super Cup
Arab Saudi
Australia
Portugal
Senegal

"El Clasico" menyongsong musim yang sulit

Dalam dunia sepak bola, pemusatan latihan sebelum dimulainya musim baru memainkan peran besar terhadap performa tim sepanjang musim, baik dari sisi penampilan maupun hasil, ataupun dari aspek teknis maupun fisik.

Karena itu, klub Al Nassr menjalani pemusatan latihan yang panjang, di mana mereka memainkan sejumlah pertandingan persahabatan di bawah arahan pelatih baru mereka asal Australia, Ange Postecoglou, dengan harapan bisa mempersiapkan diri untuk musim baru dengan cara yang optimal.

  • Penundaan dan Perubahan

    Akan tetapi, persiapan ini melewati banyak krisis sejak awal, bahkan sebelum pemusatan latihan dimulai, di mana permulaan tersebut tertunda sekitar 48 jam akibat adanya sejumlah pekerjaan perbaikan di Stadion Dar Al-Nasr.

    Bahkan hingga beberapa jam sebelum dimulainya pemusatan latihan, Al-Nassr belum memiliki direktur teknik untuk memimpin para pemain, setelah kepergian pelatih asal Portugal Jorge Jesus, sebelum akhirnya diputuskan untuk menunjuk pelatih asal Australia Ange Postecoglou.

    Krisis terus berlanjut pada fase kedua persiapan, tepatnya di kota Abha, di mana fase tersebut dihentikan dengan cepat, disertai keraguan seputar pembatalan fase ketiga di Portugal akibat krisis keuangan klub.

    Akan tetapi, fase ketiga berlangsung secara normal, dan dimajukan sehingga dimulai pada 19 Juli lalu, untuk mengganti bagian yang dibatalkan dari fase kedua di Abha.

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  • Pemusatan latihan tanpa bintang

    Pemusatan latihan telah dimulai, tetapi tanpa kehadiran para bintang yang tampil bersama tim nasional negara mereka di ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

    Seiring berjalannya pemusatan latihan, para bintang tersebut mulai berdatangan ke ibu kota Portugal, Lisbon, namun empat pemain yang sangat berpengaruh masih absen hingga hari-hari terakhir pemusatan latihan ini.

    Daftar tersebut mencakup dua pemain Portugal, Cristiano dan Joao Felix, pemain Senegal Sadio Mane, serta bek Arab Saudi Abdulelah Al-Amri, meskipun mereka semua telah mengakhiri perjalanan bersama tim nasional masing-masing di Piala Dunia lebih awal.

    Al-Amri berpamitan bersama timnas Arab Saudi dari babak fase grup, kemudian disusul Mane di babak 32 besar, dan terakhir Ronaldo serta Felix dari babak 16 besar, pada 6 Juli lalu.

    Meski demikian, Abdulelah Al-Amri, Sadio Mane, dan Joao Felix baru bergabung dengan pemusatan latihan pada akhir bulan lalu dan awal bulan ini, sementara Ronaldo belum bergabung dengan sesi latihan hingga saat ini.

    Meskipun sejumlah laporan menegaskan bahwa semua ketidakhadiran itu datang atas keputusan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, untuk menghindari kelelahan sebelum awal musim, ketidakhadiran tersebut membuat tim tidak dapat memanfaatkan pemusatan latihan secara maksimal.

  • Pemusatan latihan tanpa transfer

    Masalahnya bukan hanya pada absennya para bintang saat ini, tetapi Al Nassr memulai pemusatan latihan dan mengakhirinya tanpa merekrut satu pun pemain ke dalam skuadnya.

    Memang benar bahwa "Al Alami" telah menyelesaikan kesepakatan dengan klub Spanyol, Real Mallorca, untuk merekrut gelandang asal Portugal mereka, Samu Costa, namun transfer itu belum rampung akibat pembatasan finansial yang diberlakukan terhadap klub Arab Saudi tersebut saat ini.

    Dengan demikian, Al Nassr menutup persiapan mereka untuk musim baru tanpa penambahan pemain, bahkan dengan kekurangan, setelah kepergian gelandang asal Kroasia mereka, Marcelo Brozovic, seiring berakhirnya masa kontraknya pada akhir musim lalu.

    Bahkan seandainya Al Nassr menyelesaikan pembatasan yang diberlakukan terhadap mereka dan merampungkan kesepakatan dengan Samu Costa, mereka akan memulai persiapan untuk musim baru sekitar satu pekan sebelum musim dimulai, hal yang akan menghambat mereka dalam mencapai keselarasan secara teknis dan mengembalikan level fisik mereka.

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  • Hasil negatif

    Yang lebih buruk lagi, para pemain Al Nassr saat ini tidak menampilkan performa maupun hasil yang diharapkan untuk menenangkan para suporter mengenai masa depan tim pada musim mendatang.

    Al Nassr memulai pemusatan latihan dengan cara terburuk yang mungkin terjadi, setelah kalah dari tim cadangan klub Benfica dengan skor 1-2, kalah pula dari klub Portugal Estrela Amadora 2-4, dan terakhir dari klub Spanyol Almeria dengan dua gol tanpa balas.

    "Al Alami" hanya meraih satu kemenangan, yaitu atas Merida yang bermain di Divisi Tiga Liga Spanyol, dengan skor 2-0, sesuatu yang tidak mencerminkan level sesungguhnya yang akan dihadapi tim pada musim mendatang.

    Sejumlah masalah yang dihadapi tim Arab Saudi ini terlihat jelas, baik di lini serang maupun lini belakang, di mana mereka mencetak 5 gol, dengan rata-rata sedikit lebih dari satu gol per pertandingan, dan kebobolan 8 gol, dengan rata-rata dua gol per pertandingan.

  • Musim untuk dilupakan?

    Semua hal ini secara bersamaan menimbulkan kekhawatiran para pendukung Al Nassr, terutama setelah ambisi yang melambung tinggi menyusul keberhasilan meraih gelar Liga Roshn Saudi musim lalu, setelah absen selama 7 tahun.

    Para pendukung Al Nassr berharap timnya dapat mempertahankan gelar domestik untuk musim kedua secara beruntun, namun harapan terbesar musim ini adalah meraih gelar Liga Champions Asia Elite untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

    Selain itu, Al Nassr akan bersaing untuk dua gelar domestik lainnya, salah satunya bisa diraih hanya dalam dua pertandingan, yaitu Piala Super Saudi, ditambah Piala Pelayan Dua Kota Suci.

    Namun semua ambisi tersebut berbenturan dengan sejumlah kendala yang bisa sangat menghambatnya, kecuali jika Postecoglou, Ronaldo, dan rekan-rekannya punya pandangan lain.

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