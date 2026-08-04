Tanpa bintang, tanpa transfer, tanpa hasil: Apakah pemusatan latihan Al-Nassr telah mengubur mimpi musim baru?

Pemusatan latihan telah dimulai, tetapi tanpa kehadiran para bintang yang tampil bersama tim nasional negara mereka di ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Seiring berjalannya pemusatan latihan, para bintang tersebut mulai berdatangan ke ibu kota Portugal, Lisbon, namun empat pemain yang sangat berpengaruh masih absen hingga hari-hari terakhir pemusatan latihan ini.

Daftar tersebut mencakup dua pemain Portugal, Cristiano dan Joao Felix, pemain Senegal Sadio Mane, serta bek Arab Saudi Abdulelah Al-Amri, meskipun mereka semua telah mengakhiri perjalanan bersama tim nasional masing-masing di Piala Dunia lebih awal.

Al-Amri berpamitan bersama timnas Arab Saudi dari babak fase grup, kemudian disusul Mane di babak 32 besar, dan terakhir Ronaldo serta Felix dari babak 16 besar, pada 6 Juli lalu.

Meski demikian, Abdulelah Al-Amri, Sadio Mane, dan Joao Felix baru bergabung dengan pemusatan latihan pada akhir bulan lalu dan awal bulan ini, sementara Ronaldo belum bergabung dengan sesi latihan hingga saat ini.

Meskipun sejumlah laporan menegaskan bahwa semua ketidakhadiran itu datang atas keputusan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, untuk menghindari kelelahan sebelum awal musim, ketidakhadiran tersebut membuat tim tidak dapat memanfaatkan pemusatan latihan secara maksimal.