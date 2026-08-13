Klub Al Nassr berhasil mengungguli tetangga sekaligus rival tradisionalnya, Al Hilal, di ajang Liga Champions Asia Elite lebih awal, beberapa hari sebelum digelarnya undian fase liga.

Undian Liga Champions Asia Elite akan digelar pada hari Selasa mendatang, di markas Konfederasi Sepak Bola Asia di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur.

Beberapa hari sebelum dimulainya undian, Konfederasi Sepak Bola Asia mengungkap jalur dari 32 klub yang berpartisipasi di fase liga, dengan rincian 16 klub di wilayah Barat, dan jumlah yang sama di wilayah Timur.

Untuk wilayah Barat, 16 klub dibagi ke dalam 4 pot, sehingga setiap tim memainkan 8 pertandingan, melawan lawan dari setiap pot, tanpa menghadapi tim mana pun dari negaranya sendiri, dengan ketentuan 8 tim teratas lolos ke babak 16 besar.

Anehnya, Al Hilal, klub tersukses dalam sejarah Liga Champions Asia, berada di pot ketiga, bersama klub Al Gharafa dari Qatar, Tractor dari Iran, dan Al Wasl dari UEA.

Dua klub Saudi mengungguli Al Hilal dalam pemeringkatan, dimulai dari Al Ahli, juara bertahan dua edisi terakhir, yang berada di pot pertama, bersama Al Ain dari UEA, Al Sadd dari Qatar, dan Esteghlal dari Iran.

Adapun klub kedua adalah Al Nassr, yang kembali berpartisipasi di ajang Elite setelah absen pada edisi lalu, yang berada di pot kedua bersama Neftchi Baku dari Uzbekistan, Al Quwa Al Jawiya dari Irak, dan Shabab Al Ahli dari UEA.

Sementara dua klub Saudi lainnya, Al Ittihad dan Al Qadsiah, berada di pot keempat bersama Al Shamal dari Qatar, dan Pakhtakor dari Uzbekistan.