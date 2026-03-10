Goal.com
Mohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

Artículos de Mohamed Saeed
  1. FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP
    D. de GeaA. Kinsky

    De Gea apoya a Kinsky tras la pesadilla de los Spurs en la UCL

    En un deporte que puede ser tan cruel como hermoso, el portero del Tottenham Antonin Kinsky vivió la peor pesadilla profesional el martes por la noche. Tras recibir una sorpresa por parte del entrenador Igor Tudor, que le dio la titularidad por delante de Guglielmo Vicario para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, el joven internacional checo vio cómo su gran momento se esfumaba en cuestión de minutos. Tras encajar tres goles y cometer dos errores garrafales en el primer cuarto de hora, Kinsky fue sustituido sin piedad por su entrenador, abandonando el campo entre lágrimas y dirigiéndose directamente al túnel.

  2. Alphonso DaviesGetty Images
    A. DaviesBayern Múnich

    Davies, entre lágrimas, sufre una nueva lesión en el Bayern

    El Bayern de Múnich se aseguró su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras golear por 6-1 al Atalanta en el Gewiss Stadium, pero la velada se vio empañada por la preocupante lesión de Alphonso Davies. El internacional canadiense, que acababa de regresar a la escena continental tras salir en el descanso, se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 71 tras sufrir una lesión sin contacto. La imagen del lateral cubriéndose la cabeza con la camiseta para ocultar sus lágrimas fue un momento desgarrador para el equipo de Vincent Kompany, sobre todo porque el defensa ha sufrido problemas físicos a lo largo de la presente temporada.

  3. FBL-ENG-FACUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP
    P. GuardiolaReal Madrid

    Guardiola advierte al Manchester City antes del enfrentamiento con el Real Madrid

    El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha lanzado un claro desafío a su plantilla antes del monumental choque de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, insistiendo en que sus jugadores deben anteponer su identidad al miedo al fracaso. En declaraciones previas al viaje al Santiago Bernabéu, el técnico catalán destacó que el éxito en la máxima competición europea no solo depende del resultado final, sino también del valor de jugar sin complejos en el escenario más importante.

  4. FBL-EUR-C1-GALATASARAY-LIVERPOOLAFP
    V. OsimhenGalatasaray

    Osimhen está convencido de que el Galatasaray «puede hacer daño» al Liverpool en Anfield.

    Victor Osimhen fue el artífice de una famosa noche europea en Estambul, en la que el Galatasaray se aseguró una ventaja vital por 1-0 sobre el Liverpool en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. La superestrella nigeriana proporcionó una asistencia sublime a Mario Lemina para que marcara el único gol del partido, lo que deja al gigante de la Premier League con mucho trabajo por delante en el partido de vuelta. Tras el pitido final, un desafiante Osimhen advirtió a los Reds que el campeón turco tiene lo necesario para rematar la faena en Merseyside.

  5. RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
    Antonio RüdigerReal Madrid

    ¡El VAR se equivocó! Rudiger debería haber sido expulsado contra el Getafe, según dictaminan los árbitros.

    El Comité Técnico Arbitral (CTA) de La Liga ha admitido que el defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger debería haber sido expulsado por conducta violenta durante un reciente enfrentamiento contra el Getafe. El incidente, que se produjo durante un acalorado partido en el Santiago Bernabéu, hizo que el internacional alemán se librara de la sanción en el terreno de juego a pesar de una desagradable colisión con Diego Rico. Sin embargo, tras una revisión más detallada en su programa «Review Time», el organismo rector admitió que tanto el árbitro sobre el terreno de juego como la sala del VAR no aplicaron las medidas disciplinarias correctas.

  6. Joey BartonGetty
    J. BartonManchester City

    Barton queda en prisión preventiva tras una presunta agresión

    Joey Barton ha sido puesto en prisión preventiva hasta el mes que viene tras comparecer ante el tribunal acusado de agredir a un hombre cerca de un club de golf en Merseyside. El excentrocampista del Manchester City y del Newcastle United compareció el martes ante el Tribunal de Magistrados de Liverpool junto con el coacusado Gary O'Grady, tras su detención durante el fin de semana.

  7. FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-LEVANTEAFP
    R. LewandowskiBarcelona

    Lewandowski «ni siquiera está seguro al 50 %» sobre su próximo paso, ya que se acerca su salida del Barça.

    Robert Lewandowski se ha sincerado sobre su futuro en el Barcelona, ya que su actual contrato en el Camp Nou se acerca a su fecha de vencimiento, lo que ha desatado intensas especulaciones en todo el mundo del fútbol. El veterano delantero, que llegó en 2022 y rápidamente se convirtió en el eje del ataque blaugrana, se encuentra en una encrucijada. A pesar de su estatus como líder del club, su reciente bajón de forma y la aparición de jóvenes talentos han hecho que su papel bajo las órdenes de Hansi Flick parezca cada vez más vulnerable.

  8. FBL-EUR-C3-CELTIC-STUTTGARTAFP
    Martin O´NeillCeltic

    O'Neill teme por la magia del Old Firm tras el caos entre el Rangers y el Celtic.

    El entrenador del Celtic, Martin O'Neill, ha expresado su profunda preocupación por que el emblemático ambiente del derbi Old Firm pueda «perderse» tras las caóticas escenas que empañaron el final de los cuartos de final de la Copa de Escocia del domingo. Los Hoops se aseguraron una dramática victoria en la tanda de penaltis sobre el Rangers en Ibrox, pero el triunfo se vio ensombrecido por una importante invasión del campo. La policía ya ha confirmado que se han producido nueve detenciones tras los disturbios, y se esperan más en los próximos días.

  9. United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport
    M. PochettinoTottenham

    📽️ | Los aficionados del Tottenham dedican una serenata a Pochettino en el vuelo hacia el partido contra el Atlético.

    El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, fue recibido con una serenata por un avión lleno de aficionados del Tottenham Hotspur mientras viajaba a Madrid para el partido de la Liga de Campeones del martes. Pochettino, que llevó al Spurs a la final de la Liga de Campeones de 2019, se encontró en el mismo vuelo que un gran contingente de aficionados que se dirigían al estadio Metropolitano para ver a su equipo enfrentarse al Atlético de Madrid.

  10. Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
    R. CherkiManchester City

    El «confuso» defecto de Cherki revelado por su excompañero en el Lyon

    Rayan Cherki, fichaje del Manchester City este verano, ha sido aclamado durante mucho tiempo como uno de los talentos más naturales del fútbol mundial, pero su antiguo compañero en el Lyon, Remy Riou, ha sacado a la luz el lado frustrante del juego del centrocampista. A pesar de ser descrito como un futbolista de estilo libre similar a Ronaldinho, Riou cree que la tendencia de Cherki a complicar demasiado las cosas a menudo obstaculizó su eficacia durante el tiempo que pasaron juntos en Francia.

  1. Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
    Manchester UnitedL. Yoro

    Yoro dijo que está «buscando demasiadas peleas», según la leyenda del Manchester United.

    La leyenda del Manchester United, Rio Ferdinand, ha lanzado una severa advertencia a Leny Yoro, sugiriendo que el joven defensa está siendo superado físicamente en la Premier League. El central de 20 años se ha convertido en un fijo en el equipo de Michael Carrick, siendo titular en los últimos tres partidos del club, pero Ferdinand cree que el francés está cometiendo un error táctico al intentar imponerse físicamente a delanteros que están mucho más desarrollados.

  2. Manchester United FC v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport
    M. RashfordManchester United

    El Manchester United incluye al ganador del triplete del PSG en la lista de cinco candidatos para sustituir a Rashford.

    Según se informa, el Manchester United ha elaborado una lista con cinco posibles sustitutos para Marcus Rashford, entre los que se incluyen Bradley Barcola, ganador del triplete con el París Saint-Germain, y la estrella del Everton Iliman Ndiaye. Se espera que Rashford fiche por el Barcelona de forma definitiva cuando finalice su cesión este verano, y el United tiene previsto fichar a otro extremo izquierdo para cubrir el hueco en su plantilla.

  3. Everton v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
    J. GrealishEverton

    Grealish da buenas noticias sobre su recuperación tras la operación en el pie

    El centrocampista del Everton Jack Grealish ha compartido un mensaje desafiante con los aficionados mientras continúa su rehabilitación tras una lesión en el pie que le ha dejado fuera para el resto de la temporada. El internacional inglés, cedido actualmente por el Manchester City al Goodison Park, se vio obligado a pasar por el quirófano el mes pasado tras sufrir una fractura por estrés durante un partido de la Premier League contra su antiguo club, el Aston Villa, en enero.

  5. FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-TELSTARAFP
    R. SterlingFeyenoord

    Sterling aspira a recuperar su «antiguo nivel» a pesar de solo haber jugado 63 minutos en su primer partido como titular con el Feyenoord.

    Raheem Sterling debutó como titular con el Feyenoord el domingo, pero la velada terminó con sentimientos encontrados para el internacional inglés. Tras dos apariciones anteriores como suplente, el exjugador del Manchester City y del Chelsea fue titular en el partido de la Eredivisie contra el NAC Breda, donde jugó poco más de una hora antes de ser sustituido. A pesar de los minutos limitados, Sterling insiste en que su condición física está mejorando rápidamente mientras busca recuperar su mejor forma en Róterdam.

  6. PSV Eindhoven v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
    USAS. Dest

    Dest publica una actualización tras retirarse lesionado en el último partido del PSV.

    La selección masculina de fútbol de Estados Unidos ha sufrido un importante susto por una lesión a pocos meses del Mundial de 2026, ya que Sergino Dest se vio obligado a abandonar el terreno de juego durante la última victoria del PSV en la Eredivisie. El lateral, que se ha consolidado como una pieza fundamental de la defensa de la selección estadounidense, pareció sufrir un problema en el tendón de la corva durante la segunda parte del partido del sábado contra el AZ Alkmaar.

  7. Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport
    L. MessiJ. Mascherano

    Mascherano «dado por sentado porque entrena a Messi»

    El Inter Miami continuó con su buen comienzo en la temporada 2026 de la MLS con una importante victoria por 2-1 sobre el D.C. United. Aunque Lionel Messi volvió a acaparar los titulares con otro gol espectacular, la antigua estrella de la selección estadounidense Sacha Kljestan cree que el verdadero artífice del dominio del club, el entrenador Javier Mascherano, está trabajando actualmente a la sombra del ocho veces ganador del Balón de Oro.

  8. Port Vale v Sunderland - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
    SunderlandPort Vale

    El Port Vale sorprende al Sunderland en una gran sorpresa de la FA Cup

    La magia de la FA Cup se hizo patente el domingo en Vale Park, donde el Port Vale, equipo de la League One que lucha por evitar el descenso, logró una monumental victoria contra todo pronóstico. A pesar de ocupar el último puesto de la tercera división, los Valiants desafiaron una diferencia de 57 puestos en la pirámide futbolística y eliminaron al Sunderland, equipo de la Premier League, con una reñida victoria por 1-0.

  9. Manchester United Women v Manchester City Women - Barclays FA Women's Super LeagueGetty Images Sport
    E. HeskeyApollon Limassol

    El héroe del Liverpool será interrogado por un acuerdo «fraudulento» con un club chipriota.

    El exdelantero del Liverpool y de la selección inglesa Emile Heskey se ha visto envuelto en una batalla legal multimillonaria por un acuerdo comercial calificado de «fraudulento». El delantero retirado fue la cara visible de una propuesta de 15 millones de libras del empresario británico Craig Gabriel para adquirir una participación significativa en el Apollon Limassol, equipo de la primera división chipriota. Aunque Heskey no está acusado de ningún delito personal, su relación con el acuerdo lo ha convertido en una persona de interés para los investigadores legales de Chipre y el Reino Unido.

  10. FC Machida Zelvia v FC Seoul - AFC Champions League Elite 2025-26 East Region Group StageGetty Images Sport
    FichajesCorinthians

    Se revela el salario de Lingard en el Corinthians: gana MUCHO menos que Depay.

    Según se ha informado, se ha revelado el salario de Jesse Lingard tras su sensacional fichaje por Brasil, donde se reunirá con su antiguo compañero del Manchester United, Memphis Depay. El jugador de 33 años era agente libre desde diciembre, tras poner fin a su etapa de dos temporadas en el FC Seúl surcoreano, donde marcó 19 goles en 67 partidos. A pesar del interés de equipos de todo el mundo, el centrocampista ha fichado por el Corinthians, uno de los grandes de São Paulo.

