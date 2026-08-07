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World Cup
World Cup Resumen
World Cup, partidos y resultados
Más
lunes, 13 de julio
martes, 14 de julio
viernes, 17 de julio
sábado, 18 de julio
Posiciones
Grupo A
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Fluminense
|6
|5
|0
|1
|9
|5
|4
|15
|2
|Vasco
|6
|3
|2
|1
|9
|3
|6
|11
|3
|Volta Redonda
|6
|3
|2
|1
|9
|5
|4
|11
|4
|Bangu
|6
|3
|1
|2
|7
|7
|0
|10
|5
|Portuguesa-RJ
|6
|2
|1
|3
|6
|7
|-1
|7
Más
Grupo B
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Botafogo
|6
|3
|0
|3
|6
|5
|1
|9
|2
|Madureira
|6
|2
|2
|2
|5
|6
|-1
|8
|3
|Boavista-RJ
|6
|2
|2
|2
|6
|8
|-2
|8
|4
|Flamengo
|6
|2
|1
|3
|11
|9
|2
|7
|5
|Nova Iguaçu
|6
|1
|2
|3
|8
|9
|-1
|5