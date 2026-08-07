La CONCACAF «rechaza» el plan de Infantino de vender partes de la FIFA

La CONCACAF es la última confederación en posicionarse contra el sorprendente plan de la FIFA de vender parte de sus derechos comerciales a inversores privados. La confederación, que engloba a 41 federaciones de fútbol de Norteamérica y Centroamérica, emitió un comunicado el jueves por la tarde en el que aseguró que había "rechazado" el plan. Su decisión llega horas después de que la UEFA boicoteara las competiciones de la FIFA.