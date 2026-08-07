¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales

World Cup

World Cup Resumen

Harry Kane Cristiano Ronaldo

«Una petición enorme»: usan a Ronaldo como advertencia para Kane de cara al Mundial de 2030

A Harry Kane le han aconsejado que tome a Cristiano Ronaldo como advertencia de cara al Mundial, y Chris Waddle ha dicho a GOAL que estar con Inglaterra en el Mundial de 2030 será «un gran desafío» para el capitán récord del combinado inglés. Kane no muestra ninguna señal de bajar el ritmo, tanto con su club como con su selección, pero las preguntas sobre su futuro internacional siguen planteándose.

H. KaneInglaterra
David Raya Arsenal 2025-26

El «mejor» Raya de la Premier League, «el portero más desafortunado del mundo»

Graham Stack, exportero del Arsenal, ha dicho a GOAL que David Raya es el «portero con menos suerte del fútbol mundial», aunque el internacional español también está considerado como el «mejor» que puede ofrecer la Premier League. Raya saboreó la gloria del título con el Arsenal la temporada pasada, al ganar otro Guante de Oro, pero siguió anclado al banquillo durante una triunfal campaña en la Copa del Mundo a nivel internacional.

D. RayaArsenal
imago-sport-1080516422.jpg

La FIFA cancela la liquidación del Mundial de Infantino tras una revuelta

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha abandonado su controvertida propuesta de vender una participación en la explotación comercial del Mundial y otros torneos a inversores privados, después de una fuerte reacción global, de la amenaza de boicot de la UEFA y de una rebelión abierta de altos cargos dentro del organismo rector. Según se informa, su propio futuro está ahora en serias dudas.

Mundial de ClubesWorld Cup
Gianni Infantino

La CONCACAF «rechaza» el plan de Infantino de vender partes de la FIFA

La CONCACAF es la última confederación en posicionarse contra el sorprendente plan de la FIFA de vender parte de sus derechos comerciales a inversores privados. La confederación, que engloba a 41 federaciones de fútbol de Norteamérica y Centroamérica, emitió un comunicado el jueves por la tarde en el que aseguró que había "rechazado" el plan. Su decisión llega horas después de que la UEFA boicoteara las competiciones de la FIFA.

World Cup
Más
Todo sobre apuestas en GOAL
Todo sobre apuestas en GOAL
Anuncios

World Cup, partidos y resultados

lunes, 13 de julio
Francia badge
Francia
FRA
0
España badge
España
ESP
2
F
martes, 14 de julio
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
1
Argentina badge
Argentina
ARG
2
F
viernes, 17 de julio
Francia badge
Francia
FRA
4
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
6
F
sábado, 18 de julio
España badge
España
ESP
1
Argentina badge
Argentina
ARG
0
F
Más

Posiciones

Grupo A

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Fluminense crestFluminense650195415
W
W
W
W
L
2Vasco crestVasco632193611
W
D
W
L
D
3Volta Redonda crestVolta Redonda632195411
D
W
D
L
W
4Bangu crestBangu631277010
D
W
L
W
L
5Portuguesa-RJ crestPortuguesa-RJ621367-17
W
W
L
L
L

Grupo B

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Botafogo crestBotafogo63036519
L
L
W
W
L
2Madureira crestMadureira622256-18
D
D
L
W
W
3Boavista-RJ crestBoavista-RJ622268-28
D
D
L
W
W
4Flamengo crestFlamengo621311927
W
L
W
L
L
5Nova Iguaçu crestNova Iguaçu612389-15
L
L
D
L
D
Más

Apostas em destaque

Odds Copa do Brasil 2026: Palmeiras é favorito
Ver más artículos sobre apuestas