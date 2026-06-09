Maniche, excompañero de Ronaldo en la selección portuguesa, defiende que el delantero del Al-Nassr siga siendo el referente ofensivo del equipo hasta el Mundial de 2026. A pesar de los debates sobre su edad y movilidad, Maniche destaca su instinto goleador único.

Ronaldo tendrá 41 años cuando arranque la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica, pero sigue marcando con regularidad en la Liga Profesional de Arabia Saudí y en los parones internacionales. Para Maniche, quien compartió vestuario con él en la Euro 2004, la decisión de alinearlo se basa en méritos, no en reputación.



