¿No es suficiente? Inglaterra lleva 11 jugadores de más, según el ex capitán John Terry, sobre la convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial

El ex capitán de Inglaterra, Terry, criticó la convocatoria de Tuchel para el Mundial, tras dejar fuera a varios jugadores destacados. El grupo ya está reunido en Estados Unidos, después de que los cuatro futbolistas del Arsenal —Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze y Noni Madueke— disfrutaran de unos días extra de descanso tras la final de la Liga de Campeones. La lista de 26 jugadores está cerrada y lista para viajar.

En declaraciones a Sports Uncensored, Terry afirmó que al menos 11 de los 26 convocados no deberían estar si Inglaterra quiere triunfar este verano.

«Solo hay 13 o 14 futbolistas que pueden jugar si queremos ganar el Mundial; el resto no presionará a los titulares», afirmó.