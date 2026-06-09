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¿No es suficiente? Inglaterra lleva 11 jugadores de más, según el ex capitán John Terry, sobre la convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial
Terry duda de la profundidad de la plantilla
El ex capitán de Inglaterra, Terry, criticó la convocatoria de Tuchel para el Mundial, tras dejar fuera a varios jugadores destacados. El grupo ya está reunido en Estados Unidos, después de que los cuatro futbolistas del Arsenal —Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze y Noni Madueke— disfrutaran de unos días extra de descanso tras la final de la Liga de Campeones. La lista de 26 jugadores está cerrada y lista para viajar.
En declaraciones a Sports Uncensored, Terry afirmó que al menos 11 de los 26 convocados no deberían estar si Inglaterra quiere triunfar este verano.
«Solo hay 13 o 14 futbolistas que pueden jugar si queremos ganar el Mundial; el resto no presionará a los titulares», afirmó.
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Grandes nombres que se han quedado atrás
La convocatoria de Tuchel, que dejó fuera a Phil Foden y Cole Palmer, generó un gran debate. Terry alertó de la falta de experiencia en la plantilla, con debutantes como Dan Burn y Nico O'Reilly, y se preguntó si esa dependencia de un núcleo reducido podría costarle caro al equipo.
«En primer lugar, me cae muy bien (Tuchel)», dijo Terry. «Obviamente, viendo su trabajo en el Chelsea, cuando estaba allí… también nos trajo el éxito en la Liga de Campeones. Me gusta que no le tema a tomar decisiones importantes. Sin embargo, no estoy de acuerdo con los jugadores que dejó fuera de la Copa del Mundo».
El debate entre Maguire y Shaw
Terry criticó la ausencia de los defensas Harry Maguire y Luke Shaw. A pesar de valorar a O'Reilly, cree que el joven necesita la guía de un veterano como Shaw para afrontar la presión de un gran torneo internacional.
«Maguire es uno de ellos, el primero. Shaw como lateral izquierdo. Estamos pensando en O'Reilly como lateral izquierdo», explicó Terry. «Alguien como él necesita a Shaw cerca para que lo ayude, lo tranquilice y le dé consejos, porque es nuestro futuro en los próximos Mundiales. Cole Palmer es la siguiente gran decisión. En mi opinión, se han cometido tres o cuatro errores importantes sobre el terreno de juego. Cuanto más avanzas en un Mundial, más necesitas a tus mejores jugadores».
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Nos esperan los retos del Grupo L
El miércoles, el equipo de Tuchel cierra su preparación ante Costa Rica antes de viajar para debutar en el Grupo L contra Croacia. Luego enfrentará a Ghana y Panamá buscando avanzar a los octavos de final.