Messi está cerca de recuperar su mejor forma física mientras Argentina afina detalles antes del Mundial 2026. El astro se perdió el amistoso ante Honduras el 6 de junio por una leve lesión muscular.

Sin embargo, el seleccionador Scaloni ha calmado las preocupaciones sobre su disponibilidad para el torneo. El técnico campeón del mundo confirmó que se espera que Messi juegue el amistoso contra Islandia, un paso clave en su recuperación, mientras la vigente campeona busca revalidar su título.