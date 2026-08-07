Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años esté marcado por un Mundial. Más bien, se debe a que el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es tiempo de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está muy animado, con algunos nombres muy importantes protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del plazo, el 1 de septiembre.
Con el fin del duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la lucha por el Balón de Oro no se veía tan abierta en casi veinte años. Ahora muchos jugadores inician la temporada creyendo que pueden ganar el premio más prestigioso del fútbol. Ousmane Dembélé, tras superar lesiones e irregularidad, ganó el Balón de Oro en 2025 y volvió a competir en 2026.
La joven promesa marroquí Ayyoub Bouaddi ha comentado los rumores sobre su posible fichaje por la Premier League tras su brillante actuación en el partido inaugural del Mundial 2026. El centrocampista del Lille fue el protagonista del torneo tras liderar el empate 1-1 de Marruecos ante Brasil en el MetLife Stadium.