Trafford puede convertirse en el número 1 de Inglaterra tras poner fin a la pesadilla del Manchester City

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años esté marcado por un Mundial. Más bien, se debe a que el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es tiempo de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está muy animado, con algunos nombres muy importantes protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del plazo, el 1 de septiembre.