Un compatriota de Cristiano Ronaldo pronostica su «gran competición», mientras el mejor de todos los tiempos de Portugal se prepara para su última actuación en el Mundial

A pocos meses del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, todos los ojos están sobre Cristiano Ronaldo. La estrella del Al-Nassr podría batir más récords, y el exinternacional portugués Beto cree que, aunque puede ser su último Mundial, quizá no sea el fin de su carrera internacional.

Beto, quien compartió vestuario con un joven Ronaldo en el Sporting de Lisboa, declaró a Lusa: «El Mundial será el último de Cristiano, pero no sé si será su última gran competición, porque se cuida mucho y está muy centrado en su profesión».

Añadió: «Las expectativas son siempre positivas; él marca la diferencia y, para mí, dentro del área sigue siendo decisivo para Portugal. Pero nadie gana solo: el grupo debe estar a la altura, no solo Ronaldo».



