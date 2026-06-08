El Newcastle cierra su primer gran fichaje del verano tras rebajar varios millones el precio del portero

Los Magpies han avanzado en su campaña de fichajes al cerrar el acuerdo por la joven promesa francesa. El fichaje, valorado en menos de 24 millones de libras, supone un éxito para el equipo de captación del club.

El acuerdo está en su fase final y el joven guardameta viajará a Inglaterra para someterse a las pruebas médicas. Así concluye una larga búsqueda de los Magpies, que llevaban meses vinculados al portero del Reims antes de alcanzar este acuerdo con el club de la Ligue 2.