«Pensaba que iba a ganar»: así, la derrota ante Ousmane Dembélé en el Balón de Oro resultó «positiva» para Lamine Yamal, quien ahora aspira al galardón de 2026

Yamal admitió que esperaba ganar el Balón de Oro en la última ceremonia. Para el extremo del Barcelona, su rápido ascenso al estrellato y la decepción de no triunfar fueron un punto de inflexión en su joven carrera.

«Para ser sincero, ese día pensé que iba a ganarlo», admitió en un vídeo de su canal de YouTube.

Sin embargo, el joven de 18 años cree ahora que perder frente a su antiguo compañero en el Barcelona, Ousmane Dembélé, fue una bendición disfrazada. «Sinceramente, creo que fue bueno para mí que Dembélé lo ganara, para que yo pudiera desarrollarme. Quizás no era el momento adecuado para mí», añadió, señalando que la experiencia le obligó a hacer cambios en su vida y a madurar como persona.