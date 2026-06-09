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El Crystal Palace «cierra un acuerdo» para nombrar al sucesor de Oliver Glasner y ficha en la Ligue 1
Los Eagles encuentran al sucesor de Glasner en Francia
El Crystal Palace ha alcanzado un principio de acuerdo para fichar a Pierre Sage como nuevo entrenador en el sur de Londres. El club de la Premier League se fijó en el técnico francés tras fracasar en su intento de contratar a Andoni Iraola, quien finalmente fichó por el Liverpool para reemplazar a Arne Slot.
El técnico firmará un contrato hasta 2029 con opción a unatemporada más, y ahora el club negocia la indemnización con el RC Lens para liberarlo de sus obligaciones en la Ligue 1.
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Sustituir el icono de un club
Sage asume el reto de suceder a Glasner, quien lideró al Palace durante una «época dorada» y conquistó los primeros títulos del club: la FA Cup, el Community Shield y la UEFA Conference League.
Al no renovar su contrato, que vence el 30 de junio, Glasner obligó a la directiva de los Eagles a buscar un sucesor que mantuviera el impulso.
Su flexibilidad táctica y los buenos resultados conseguidos en la Ligue 1 le convirtieron en el candidato ideal para el club.
El ascenso de Pierre Sage
Sage llega a Selhurst Park en su mejor momento tras una temporada increíble en Francia. Llevó al Lens a pelear el título con el París Saint-Germain y lo mantuvo líder hasta febrero. Su mayor logro fue ganar la Copa de Francia, el primer gran título del club.
El francés suele emplear tres centrales, esquema que ya dio buenos resultados al Palace con Glasner.
Su estilo directo y ofensivo, que no se basa en la posesión, recuerda al que ha funcionado en los últimos años en los Eagles.
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Un nuevo capítulo en el sur de Londres
Aunque Sage nunca ha dirigido en la Premier League, los hinchas del Palace recuerdan que Glasner tampoco era conocido en Inglaterra antes de su exitoso paso.
La reciente estrategia de fichajes del club apuesta por el talento emergente de los entrenadores europeos en vez del habitual carrusel nacional.
Su llegada refleja la apuesta por una nueva filosofía que busca consolidar el éxito europeo del club. Con gran parte de la plantilla campeona aún disponible, se espera que Sage mantenga la lucha por títulos nacionales y continentales en su proyecto de tres años, que arranca este verano.