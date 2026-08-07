Apoyan a Raya, portero del Arsenal, para hacer historia con el Guante de Oro de la Premier League

El rey de las porterías a cero, David Raya, cuenta con respaldo para hacer historia en la Premier League en 2026-27, y el exguardameta del Arsenal Graham Stack explica a GOAL por qué el número 1 de los Gunners es el favorito para ganar un cuarto Guante de Oro consecutivo. El internacional español Raya ha dominado en ese apartado, al tiempo que conquistaba un título nacional, y ahora tiene a su alcance un lugar en los libros de historia.