La estrella del Brighton, Carlos Baleba, «estaría hablando con jugadores del Manchester United sobre un posible traspaso»

El centrocampista del Brighton, Carlos Baleba, habló con jugadores del Manchester United sobre un posible fichaje. El United sigue al futbolista de 22 años desde hace más de un año. Tras la victoria por 3-0 en el Amex, Baleba conversó con Bruno Fernandes y Matheus Cunha.

Según The Sun, Baleba se acercó a Cunha, que no había jugado, justo tras el partido y hablaron junto al túnel. Cunha ya lo había elogiado tras enfrentarlo dos veces con el Wolverhampton.

Más tarde, el internacional camerunés atrajo la atención del lateral izquierdo del United, Patrick Dorgu, quien conversaba con periodistas en la zona mixta; sin embargo, Dorgu eludió la pregunta sobre si el United debería fichar a Baleba.



