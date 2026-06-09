Rossi propone traer de vuelta a Rooney al Manchester United para que trabaje junto a Michael Carrick, lo que, en su opinión, reforzaría los valores del club.

En una entrevista con Ozoon sobre la Copa Mundial de la FIFA, Rossi afirmó: «Su enfoque parece muy similar; yo lo llamo la fórmula del éxito. Sería genial ver a otros exjugadores en el cuerpo técnico; Rooney sería una opción interesante. Sé que tenían una gran amistad y lo pasaron muy bien juntos. Pero sí, imagínate si Wazza volviera como asistente, sería una locura. A los aficionados les encantaría».