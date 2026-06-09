AFP
Traducido por
Se pide al Manchester United una medida «bastante descabellada» sobre Wayne Rooney que «encantaría» a los aficionados
Rossi aboga por el regreso de Rooney
Rossi propone traer de vuelta a Rooney al Manchester United para que trabaje junto a Michael Carrick, lo que, en su opinión, reforzaría los valores del club.
En una entrevista con Ozoon sobre la Copa Mundial de la FIFA, Rossi afirmó: «Su enfoque parece muy similar; yo lo llamo la fórmula del éxito. Sería genial ver a otros exjugadores en el cuerpo técnico; Rooney sería una opción interesante. Sé que tenían una gran amistad y lo pasaron muy bien juntos. Pero sí, imagínate si Wazza volviera como asistente, sería una locura. A los aficionados les encantaría».
- Getty Images Sport
Carrick, elogiado por su liderazgo
El delantero italoamericano elogió el trabajo actual de Carrick. Rossi se mostró satisfecho con la dirección del club y destacó que confiar en alguien que entiende el ADN del Manchester United fue la decisión correcta, aunque se retrasara.
Rossi destacó la importancia de la cultura interna y afirmó: «Estoy muy contento por Carrick y su equipo técnico; han hecho un trabajo brillante este año. No sé por qué esperaron tanto, pero me alegro de que se haya tomado la decisión correcta. Es fundamental contar con alguien que entienda la cultura y no quiera cambiarlo todo solo por cambiarlo. Manchester United se basa en una forma específica de hacer las cosas, una cultura establecida por Sir Alex Ferguson, y Michael lo entiende».
El debate entre Ferguson y Guardiola
Más allá de la situación del cuerpo técnico del United, Rossi opinó sobre el mejor entrenador de la historia de la Premier League. Reconoció el impacto revolucionario de Guardiola, pero destacó la longevidad de Sir Alex Ferguson como referente mundial.
Al compararlos, afirmó: «Me inclino por Ferguson, pero es una discusión justa: lo que ha hecho Pep, cómo ha cambiado el juego y lo ganado en diez años en el City merece todos los elogios y respeto».
- AFP
La longevidad como indicador definitivo
Rossi concluyó que, aunque Guardiola ha alcanzado niveles similares de calidad, la larga duración del dominio de Ferguson lo sitúa en una categoría aparte.
Rossi añadió: «Siempre digo que Sir Alex Ferguson es imbatible por su longevidad: mantuvo su grandeza más de veinte años. Guardiola está cerca de ese nivel en la Premier League, pero no ha durado tanto, y esa es la diferencia».