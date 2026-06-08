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¿Alguien pagará 115 millones de libras por Elliot Anderson? Una exestrella del Manchester City duda de que los clubes de la Premier League cedan a las exigencias de traspaso del Nottingham Forest
El Forest se mantiene firme ante una valoración astronómica
El City no renuncia a Anderson, estrella del Forest, pese a que su primera oferta haya sido rechazada. El club, que prepara la era post-Guardiola, prioriza el centro del campo en la próxima ventana de fichajes.
El Forest se mantiene firme y pide hasta 115 millones de libras, tomando como referencia el fichaje de Declan Rice por el Arsenal. Aun así, exjugadores y expertos dudan de que algún club pague esa cifra por el mediocampista de 23 años.
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Wright-Phillips duda de la elevada valoración
Shaun Wright-Phillips duda del precio informado de Elliot. En declaraciones a betway sobre un posible traspaso récord, el exextremo del Manchester City y el Chelsea admitió que, aunque Anderson es talentoso, el mercado quizá no pague esa cifra astronómica por un jugador que aún se consolida en el máximo nivel.
«Es un jugador fantástico, pero hoy los propietarios ponen precios sin importar si realmente valen esa cifra. Simplemente dicen: “Esto es lo que queremos por él”», explicó Wright-Phillips.
Añadió: «Es curioso, porque el City nunca ha pagado más de 100 millones de libras por un jugador y eso fue excepcional. Me sorprendería que algún equipo inglés pague esa cifra, aunque seguro que muchos grandes clubes lo quieren porque es muy bueno».
Cifras asombrosas en el City Ground
Anderson no solo destaca a simple vista; los datos muestran que es una anomalía estadística en la Premier League. En la temporada 2025-26 lideró los duelos ganados y los toques totales, lo que refleja su dominio en una posición más retrasada. Esta evolución hacia un “6” o un “8” ha atraído a la élite, aunque su fichaje alcance un precio sin precedentes.
Sobre su evolución táctica, el centrocampista admitió: «He encontrado mi posición. La temporada pasada ya lo noté, pero ahora me siento muy cómodo como 6 o 8». Sus palabras, recogidas por TheGuardian, explican la versatilidad que atrae a los posibles sucesores de Pep Guardiola y al Manchester United.
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Un escaparate del Mundial
El próximo Mundial es la prueba definitiva para que Anderson demuestre que vale los cien millones de libras. Si lleva a Inglaterra a la gloria junto a Rice y Bellingham, la valoración del Forest podría parecer una ganga. Ya mostró que maneja la presión al entrar en el equipo ideal de la Eurocopa Sub-21.