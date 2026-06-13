Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Escocia

Escocia Descripción general

Andy Robertson Diogo Jota GFX

Cómo Robertson lleva a Escocia -y a Jota- hacia el sueño del Mundial

Faltaban segundos para que el Liverpool venciera 1-0 al Manchester City en Anfield el 16 de octubre de 2022 cuando Diogo Jota se detuvo por un problema muscular que lo dejó tendido y con mucho dolor. Jürgen Klopp temió lo peor: «Si Diogo se queda en el suelo, nunca es buena señal». La lesión en la pantorrilla lo mantendría de baja durante meses, no semanas, y lo marginó del Mundial 2022 con Portugal.

AnalysisWorld Cup
World Cup breakout GFX

10 posibles revelaciones del Mundial de 2026

Ya casi está aquí. Tras años de espera, el Mundial 2026 arranca el jueves, cuando México, anfitrión, enfrente a Sudáfrica en un duelo que recuerda el partido inaugural de 2010. En las próximas cinco semanas y media se batirán récords y se reescribirá la historia, mientras las grandes figuras del fútbol moderno luchan por el trofeo más emblemático del deporte.

AnalysisWorld Cup
Más
June 2026
Amistosos
Bolivia badge
Bolivia
BOL
0
Escocia badge
Escocia
SCO
4
F
World Cup
Haití badge
Haití
HAI
Escocia badge
Escocia
SCO
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
DIRECTV Sports Chile
DGO
World Cup
Escocia badge
Escocia
SCO
Marruecos badge
Marruecos
MAR
Disney+

Míralo en directo en

Disney+
Paramount+
Chilevision
DIRECTV Sports Chile
DGO
Más

Posiciones

Oberliga crestOberliga

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
3Manchester United crestManchester United382011769501971
W
W
D
W
W
4Aston Villa crestAston Villa38198115649765
W
W
D
L
L
5Liverpool crestLiverpool381791263531060
D
L
D
L
W
6AFC Bournemouth crestAFC Bournemouth38131875854457
D
D
W
W
D
7Sunderland crestSunderland381412124248-654
W
W
D
D
L
Más

Betting spotlight

Brazil vs Morocco Predictions, Lineups, Odds & Tips: A tight start to Group C for both teams
Ver más artículos sobre apuestas
Goal.com
Copyright © 2026 Goal Todos los derechos reservados. La información contenida en Goal no puede ser publicada, difundida, reescrita o redistribuída sin autorización previa y por escrito de Goal