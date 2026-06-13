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Escocia Descripción general
Más
Posiciones
Más
Oberliga
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|3
|Manchester United
|38
|20
|11
|7
|69
|50
|19
|71
|4
|Aston Villa
|38
|19
|8
|11
|56
|49
|7
|65
|5
|Liverpool
|38
|17
|9
|12
|63
|53
|10
|60
|6
|AFC Bournemouth
|38
|13
|18
|7
|58
|54
|4
|57
|7
|Sunderland
|38
|14
|12
|12
|42
|48
|-6
|54