La búsqueda de un centrocampista por parte del Manchester United les ha llevado hasta la estrella brasileña del Atalanta. Según se informa, el acuerdo, valorado en 38 millones de libras (51 millones de dólares), está en su fase final. En una época en la que los centrocampistas defensivos suelen alcanzar cifras de nueve dígitos, la antigua estrella de la Premier League Sandro cree que los «Diablos Rojos» han conseguido una ganga excepcional para un jugador de su calibre.

En declaraciones a BritishGambler.co.uk, Sandro destacó la diferencia de precios: «Creo que Ederson también costó 38 millones de libras, si no me equivoco. El United se ha relacionado con Elliot Anderson, Sandro Tonali y Tchouameni, todos jugadores de talla mundial, pero mucho más caros. Creo que 38 millones de libras por Ederson es una ganga, la verdad, en el mercado actual, ¿no?».