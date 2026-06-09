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El Manchester United recibe elogios por el «barato» fichaje de Ederson, y un compatriota explica lo que aportará el centrocampista de 38 millones de libras como sustituto de Casemiro
Una ganga en el mercado actual
La búsqueda de un centrocampista por parte del Manchester United les ha llevado hasta la estrella brasileña del Atalanta. Según se informa, el acuerdo, valorado en 38 millones de libras (51 millones de dólares), está en su fase final. En una época en la que los centrocampistas defensivos suelen alcanzar cifras de nueve dígitos, la antigua estrella de la Premier League Sandro cree que los «Diablos Rojos» han conseguido una ganga excepcional para un jugador de su calibre.
En declaraciones a BritishGambler.co.uk, Sandro destacó la diferencia de precios: «Creo que Ederson también costó 38 millones de libras, si no me equivoco. El United se ha relacionado con Elliot Anderson, Sandro Tonali y Tchouameni, todos jugadores de talla mundial, pero mucho más caros. Creo que 38 millones de libras por Ederson es una ganga, la verdad, en el mercado actual, ¿no?».
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Casemiro, el sucesor de una leyenda
La llegada de Ederson se ve como el relevo de Casemiro, quien dejará Old Trafford tras una carrera exitosa. Reemplazar a un cinco veces campeón de la Liga de Campeones no es fácil, pero Sandro cree que su compatriota tiene la fuerza y la mentalidad para hacerlo.
«Es un centrocampista de primer nivel», afirmó Sandro. «Ha sido convocado varias veces con la selección brasileña. Aunque no le he seguido partido a partido, he visto vídeos y sé que es fuerte y tiene la capacidad física para jugar en la Premier League. Otros equipos de la liga también le querían. Pero él llega al United para sustituir a Casemiro, y para eso debe estar al nivel de los mejores, porque Casemiro es un jugador enorme y lo hizo muy bien aquí».
Físico y disciplina táctica
El United busca desde hace tiempo un mediocampista que combine solidez defensiva con capacidad de llevar el balón hacia adelante. Las actuaciones de Ederson en la Serie A han demostrado que posee esa rara combinación de cualidades, y, según los rumores, los Red Devils estarían dispuestos a pagar 34 millones de libras (46 millones de dólares) para ficharlo del equipo italiano.
Sandro lo define así: «Tiene calidad para construir el juego y fuerza para desmarcar rivales. No sé si será un box-to-box, pero controlará el partido. Sabe pasar, entrar al balón y imponerse en el centro del campo».
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El reto de adaptarse a la Premier League
Aunque tiene las bases técnicas y físicas, el salto de la Serie A a la máxima categoría inglesa sigue siendo un obstáculo importante. Sin embargo, Sandro confía en que, con buena gestión y algo de paciencia, Ederson pueda igualar el impacto de los mejores mediocampistas defensivos de la Premier League.
«Dar el salto a la Premier League es muy difícil, porque es otro nivel. Hay que ver si el jugador está a la altura, y él lo está; solo necesita adaptarse. El entrenador deberá darle tiempo, pero tiene la calidad para disfrutar allí», concluyó Sandro.