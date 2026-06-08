La Federación Escocesa de Fútbol respondió rápido a las críticas y emitió un comunicado para aclarar su postura al llegar la selección a su centro de entrenamiento en Carolina del Norte.

El organismo rector atribuyó la decisión al bienestar de los jugadores, tras algunas lesiones leves en la concentración posterior a la victoria 4-0 sobre Bolivia.

El comunicado de la SFA señalaba: «El partido de entrenamiento a puerta cerrada fue organizado y acordado entre los respectivos directores técnicos —no los entrenadores principales— y este fue el mismo proceso que seguimos cuando, lamentablemente, tuvimos que cancelarlo el sábado. Hemos tenido algunas lesiones en nuestros anteriores amistosos y, cuando se hizo evidente que un partido de entrenamiento supondría un riesgo mayor que los posibles beneficios preparatorios, avisamos al director técnico de Noruega lo antes posible. Consideramos que este fue el procedimiento correcto y coherente. El partido iba a ser a puerta cerrada y no se iba a anunciar públicamente, así que nos sorprendió que la noticia se hiciera pública a través de los medios noruegos».