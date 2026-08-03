Código promocional 1XBet "MAXGOAL" en abril 2023

¿Cuál es el código promocional de 1xbet para Chile?

El código promocional 1xbet para Chile es "MAXGOAL" en 2026 y con él recibirás un paquete de bienvenida de hasta $850.000 pesos en tus primeros 4 depósitos para deportes. Esta promoción te permite maximizar tus fondos iniciales desde el registro.

Este código es una buena alternativa para quienes están empezando en el mundo de las apuestas deportivas, y con él, podrás tener mayores opciones de comenzar la aventura del juego con un menor riesgo de perder dinero.

¿Qué puedo obtener con el código promocional 1xBet "MAXGOAL"?

El código promocional 1xbet MAXGOAL te permite acceder a un paquete de bienvenida que alcanza los $850.000 CLP en deportes o hasta $1.820.000 CLP + 150 Giros Gratis en casino.

Bono 1XBET Detalles de la promoción Código Promocional 1xbet 🏆 Bono Deportes Paquete de hasta $850.000 CLP en tus primeros 4 depósitos MAXGOAL 🎰 Bono Casino Paquete de bienvenida de casino hasta $1.820.000 CLP + 150 FS MAXGOAL

Pero si no eres un jugador nuevo, el código no sólo ofrece ofertas de bienvenida, sino que también se puede traducir en apuestas gratis, reembolsos en caso de que una jugada no salga del todo bien y beneficios de fidelidad asociados a 1xBet.

¿Cómo activar el bono promocional 1xbet?

Para conseguir el bono de bienvenida MAXGOAL en 1xBet deberás ser un usuario nuevo en la página. Además, a la hora de registrarte deberás seguir los siguientes pasos:

Regístrate en la web de 1xBet con el código MAXGOAL. Rellena toda la información personal en la sección "Mi Cuenta". Haz tus depósitos (desde 800 CLP para el bono de deportes). El bono se acredita automáticamente tras cada depósito, siempre que se haya completado el requisito del anterior.

Términos y condiciones principales de la oferta de bienvenida de 1xBet

Puedes registrarte con el código promocional 1xBet "MAXGOAL" para acceder al paquete de hasta $850.000 CLP en 4 depósitos. Estos son los términos del bono de apuestas deportivas:

18+. Depósito mín.: 800 CLP.

Requisitos: x5 para el 1º depósito / x8 para el 2º al 4º depósito en apuestas combinadas.

Las combinadas deben tener ≥3 selecciones, con cuotas ≥1.40 cada una.

Se debe completar un rollover adicional de x30 en la sección 1xGames.

Es obligatorio completar cada bono antes de recibir el siguiente del paquete.

Validez: 30 días. 1 bono por usuario.

Bono de bienvenida 1xBet Casino

La plataforma de casino de 1xbet destaca por su extensa biblioteca de juegos, organizada mediante un sistema de filtros intuitivo que facilita la navegación. Aunque la cantidad de opciones puede parecer abrumadora inicialmente, las herramientas de búsqueda y clasificación permiten localizar rápidamente tus títulos favoritos.

Categorías de Juegos Disponibles

1xbet casino ofrece múltiples modalidades de entretenimiento: slots online, casino en vivo, bingo, juegos de caza y pesca, tarjetas de rasca y gana, juegos de cartas y deportes virtuales. La diversidad temática garantiza una experiencia renovada en cada sesión de juego.

Proveedores Premium de Software

La calidad gráfica y funcional de los juegos es excepcional, resultado de las alianzas con proveedores líderes de la industria como Blaze Gaming, Turbo Games, 1xLive y KA Gaming, entre otros desarrolladores reconocidos internacionalmente.

Bono de Bienvenida Casino 1xbet

Los nuevos usuarios pueden aprovechar un bono de hasta $1.820.000 CLP + 150 FS en 4 depósitos al registrarse utilizando el código promocional 1xbet. Estos son sus términos principales:

18+. Depósito mín.: 9.000 CLP (1º) / 14.000 CLP (2º-4º).

Wager: x35 en un plazo de 7 días.

Apuesta máx.: 4.500 CLP mientras el bono esté activo.

Los Giros Gratis (FS) se otorgan tras completar el wagering.

Bonos otorgados en orden (no acumulables). 1 bono por usuario.

Evento recomendado: Arsenal vs Real Betis (Amistoso - 5 de Agosto de 2026)

No pierdas la oportunidad de mejorar tus jugadas deportivas utilizando el código promocional MAXGOAL para acceder a las cuotas más competitivas en el próximo partido:

Apuesta por la victoria de Arsenal a 1.42 con 1xBet.

Real Betis llega a este amistoso habiendo disputado ya cinco encuentros de pretemporada, con saldo positivo salvo una derrota ante Granada, y victorias recientes frente a Lotte, Recreativo de Huelva, Lyon y Almería. Bajo el mando del chileno Manuel Pellegrini, el conjunto verdiblanco —quinto en la última Liga española— llega con ritmo competitivo pero en fase de ajuste físico y táctico propia de la pretemporada. Arsenal, por su parte, afronta el partido como líder vigente de la Premier League, tras imponerse con autoridad en sus primeros compromisos de preparación (3-0 ante MK Dons y una goleada cómoda frente al Girona), aunque Mikel Arteta gestionará con cautela los minutos de los jugadores que recién regresan del Mundial, como Havertz y Gyökeres.

La apuesta por la victoria de Arsenal se sustenta en la superioridad de plantilla y en el nivel actual del equipo, que llega a este duelo como campeón vigente de la Premier League y con una dinámica de resultados sólida en pretemporada. Aun así, conviene tener presente que se trata de un amistoso: ambos entrenadores suelen rotar de forma amplia y priorizar la carga física por sobre el resultado, lo que añade un componente de incertidumbre típico de este tipo de partidos. La ausencia de Jurrien Timber, que sigue en rehabilitación, resta profundidad defensiva a los locales, mientras que Betis llega con casi toda su plantilla disponible tras completar ya más de la mitad de su calendario preparatorio.

Se espera un partido de ida y vuelta, con Arsenal imponiendo su jerarquía en el control del balón y Betis buscando aprovechar espacios en las transiciones, un recurso que Pellegrini suele explotar bien en pretemporada. El factor rotación puede nivelar el partido en el papel, pero la diferencia de nivel entre ambas plantillas sigue siendo el argumento principal a favor de los ingleses. En conclusión, el triunfo de Arsenal representa una alternativa de valor por su condición de vigente líder de la Premier League y por la mayor profundidad de su plantel, aunque con el matiz habitual de cautela que exige cualquier amistoso de pretemporada.

Accede a las mejores cuotas y realiza tus apuestas en 1xBet usando el código: MAXGOAL.

Código Promocional 1xbet vs Competidores en Chile

El código promocional 1xbet te permite acceder a una de las ofertas de bienvenida más atractivas del mercado de apuestas chileno. Aunque existen bonos de mayor cuantía en la industria, 1xbet compensa con una propuesta de valor integral que incluye:

Amplio catálogo de mercados de apuestas

Cuotas competitivas en múltiples deportes

Acceso a promociones continuas post-registro

Proceso de Activación y Beneficios Adicionales

Una vez completado el requisito de rollover del bono de bienvenida, los usuarios registrados con el código promocional 1xbet desbloquean un ecosistema completo de ofertas exclusivas tanto en la sección deportiva como en el casino online.

Tabla Comparativa: 1xbet vs Principales Competidores

Operador Bono de Bienvenida Código Promocional 1xbet Hasta $850.000 CLP en 4 depósitos MAXGOAL Betano 100% hasta $200.000 gratis BETGOAL bet365 GOAL365: 100% hasta $30 USD ACTIVAR CÓDIGO

Análisis de Valor: ¿Por Qué Elegir 1xbet?

Al comparar las cifras, 1xbet lidera claramente con su nuevo paquete de hasta $850.000 CLP, superando ampliamente a competidores como:

bet365 : Bono máximo de apenas $30 USD (~$27.000 CLP)

: Bono máximo de apenas $30 USD (~$27.000 CLP) Betano: Tope de $200.000 CLP

Esta diferencia posiciona a 1xbet como la opción más generosa para apostadores chilenos que buscan maximizar su capital inicial de juego.

Mercados de Apuestas Disponibles en 1xbet Chile

1xbet Chile se distingue por ofrecer uno de los catálogos deportivos más completos del mercado, abarcando disciplinas tradicionales y alternativas que satisfacen las preferencias de todo tipo de apostador:

Fútbol (ligas nacionales e internacionales)

(ligas nacionales e internacionales) Tenis (ATP, WTA, Grand Slams)

(ATP, WTA, Grand Slams) Básquetbol (NBA, Euroliga, ligas sudamericanas)

(NBA, Euroliga, ligas sudamericanas) Rugby (Six Nations, Championship)

(Six Nations, Championship) Deportes de nicho: Dardos, snooker, bádminton, entre otros

Esta diversidad estratégica permite a 1xbet captar un público más amplio, superando el enfoque tradicional centrado únicamente en el fútbol.

Variedad de Mercados por Deporte

La verdadera diferenciación de 1xbet no radica solo en la cantidad de deportes, sino en la profundidad de mercados dentro de cada disciplina. Por ejemplo, en fútbol puedes apostar a:

✅ Resultado final (1X2)

✅ Marcador exacto

✅ Primer/último goleador

✅ Total de goles (Over/Under)

✅ Ambos equipos anotan (BTTS)

✅ Handicap asiático y europeo

✅ Córners, tarjetas y estadísticas especiales

Esta multiplicidad de opciones incrementa exponencialmente las posibilidades de encontrar valor en tus pronósticos deportivos.

Uso Flexible del Código Promocional 1xbet

Una ventaja adicional es la versatilidad del código promocional 1xbet: aunque se active inicialmente en la sección deportiva, puede utilizarse también para:

Bonos en casino online

Giros gratis en slots seleccionadas

en slots seleccionadas Promociones cruzadas entre deportes y juegos de mesa

Esta flexibilidad permite maximizar el beneficio del bono de bienvenida según tus preferencias de juego.

Otras Promociones Exclusivas para Usuarios Registrados en 1xbet

Más allá del bono de bienvenida con código promocional 1xbet, la plataforma ofrece un ecosistema continuo de ofertas y beneficios diseñados para recompensar la actividad y fidelidad de sus usuarios.

Cash Out: Control Total de tus Apuestas en Vivo

Aunque 1xbet no cuenta con una promoción específica para apuestas en vivo, incorpora la funcionalidad de cash out (retiro anticipado), una herramienta estratégica que permite:

✅ Cerrar apuestas antes del final del evento

✅ Asegurar ganancias parciales

✅ Minimizar pérdidas potenciales

El sistema calcula en tiempo real una oferta de liquidación basada en el desarrollo del evento y tu pronóstico inicial, brindándote control absoluto sobre el resultado de tus apuestas.

Bono del 50% + 100 Giros Gratis en Slots

1xbet recompensa la fidelidad de sus jugadores de casino con una promoción especial al realizar el décimo depósito:

Beneficios incluidos:

🎰 Bonificación del 50% hasta $280.000 CLP

🎡 100 giros gratuitos (requiere verificación telefónica)

Requisitos de apuesta:

Rollover de 35x el monto del bono

el monto del bono Plazo máximo: 48 horas

Apuesta máxima por jugada: $4.500 CLP

💡 Importante: Revisa los términos y condiciones completos en el sitio oficial de 1xbet para conocer todos los requisitos de esta promoción.

Programa VIP: Devoluciones y Beneficios Exclusivos

El sistema de fidelización 1xbet casino no requiere código promocional, sino actividad constante. Este programa multinivel ofrece:

Estructura de Niveles VIP

El programa cuenta con 8 categorías progresivas, iniciando en el nivel Cobre y ascendiendo según tu volumen de juego:

Beneficios por nivel:

🎁 Premios exclusivos personalizados

💰 Devoluciones de efectivo (cashback)

🎟️ Apuestas gratuitas (freebets)

👤 Atención al cliente prioritaria

🚀 Bonos mejorados a mayor categoría

Cada nivel superior desbloquea recompensas incrementales, incentivando la permanencia y actividad continua en la plataforma.

Métodos de Pago 1xbet en Chile

Para activar y aprovechar tu código promocional 1xbet, es fundamental realizar un depósito mediante alguno de los métodos de pago habilitados en la plataforma:

Opciones de Depósito Disponibles

💳 Tarjetas bancarias : Visa / MasterCard

: Visa / MasterCard 🏦 Transferencia bancaria : Banco Estado, Redcompra

: Banco Estado, Redcompra 💰 Billeteras electrónicas : Skrill, Neteller, Ecopayz, MuchBetter

: Skrill, Neteller, Ecopayz, MuchBetter 📱 Soluciones locales: Facilito

📌 Nota: Para consultar la lista actualizada y completa de métodos de pago, visita el sitio oficial de 1xbet Chile.

Aplicación Móvil 1xbet

Disponibilidad por Sistema Operativo

Android: ✅ App nativa disponible para descarga directa desde el sitio web oficial de 1xbet.

iOS: ❌ Sin app nativa. Los usuarios de iPhone/iPad acceden mediante la versión web móvil, completamente optimizada y funcional.

¿Es Necesaria una App?

La interfaz web responsive de 1xbet se adapta perfectamente a cualquier dispositivo móvil, ofreciendo una experiencia fluida sin necesidad de instalación.

Para usuarios iOS, la versión móvil proporciona acceso completo a deportes, casino y todas las funcionalidades de la plataforma con el mismo rendimiento que una aplicación nativa.

💡 Tip: Agrega un acceso directo desde Safari a tu pantalla de inicio para acceso instantáneo

Ventajas y Desventajas del Código Promocional 1xbet

Tras una evaluación exhaustiva, presentamos un balance objetivo sobre el uso del código promocional 1xbet en Chile:

Ventajas ✅ Desventajas ❌ Amplio catálogo deportivo: Fútbol, tenis, baloncesto, rugby, esports y deportes de nicho Interfaz compleja: La app puede resultar abrumadora para usuarios nuevos Diversidad de pagos: Acepta tarjetas, transferencias, e-wallets y criptomonedas Rollover exigente: Requisito de apostar en combinadas de 3 selecciones puede ser desafiante Cash Out disponible: Control para cerrar apuestas antes del final del evento — Bono muy generoso: Paquete de hasta $850.000 CLP en deportes —

Conclusión: ¿Vale la Pena el Código Promocional 1xbet?

El código promocional 1xbet MAXGOAL representa una opción altamente competitiva para jugadores que desean maximizar su capital inicial:

Bonificaciones disponibles:

🏆 Deportes : Hasta $850.000 CLP en 4 depósitos

: Hasta $850.000 CLP en 4 depósitos 🎰 Casino: Hasta $1.820.000 CLP + 150 giros gratis en 4 depósitos

Diferenciadores Clave de 1xbet

Lo que realmente distingue a esta plataforma del resto de operadores en Chile es:

Cobertura deportiva excepcional: Desde ligas principales hasta mercados especializados (esports, dardos, deportes virtuales) Casino premium: Cientos de juegos desarrollados por proveedores líderes de la industria Promociones continuas: Beneficios más allá del bono de bienvenida

Consideraciones Importantes

⚠️ Requisitos de apuesta: Todas las promociones incluyen condiciones de rollover (x5/x8 en deportes y x35 en casino) que debes cumplir antes de retirar ganancias. Asegúrate de leer los términos y condiciones completos.

Veredicto Final

Si buscas una casa de apuestas confiable con:

✅ Bonos competitivos

✅ Cuotas atractivas

✅ Variedad de mercados

✅ Promociones recurrentes

Registrarte con el código MAXGOAL en 1xbet es una buena decisión para iniciar tu experiencia de apuestas deportivas y casino online en Chile con ventajas significativas desde el primer día.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional 1xbet Chile

+ ¿Cuál es el código promocional 1xBet? El código promocional 1xbet para este 2026 es MAXGOAL. Esta oferta otorga hasta $850.000 CLP en deportes o hasta $1.820.000 CLP + 150 FS en casino. Siempre para nuevos usuarios. + ¿1xBet Chile es confiable? 1xBet es confiable. Es una página con destacada participación en las principales ligas del mundo, siendo socio del Barcelona FC, PSG y también la Universidad Católica. + ¿Existe un cupón promocional 1xBet sin depósito? No, todos los cupones promocionales son válidas luego de tu primer depósito en la cuenta previamente establecida y verificada. + ¿Cuánto tiempo tengo para usar el código y liberar el bono? Tienes 30 días desde la activación del bono para cumplir con los requisitos de apuesta (rollover).

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