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WM-Qualifikation
WM-Qualifikation Übersicht
WM-Qualifikation, Spielplan und Ergebnisse
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Mittwoch, 25. März
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Manchester City
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|8
|15
|2
|Arsenal
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|4
|12
|3
|Brighton & Hove Albion
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|11
|10
|4
|Brentford
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|6
|9
|5
|Leeds United
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|4
|9