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WM-Qualifikation

WM-Qualifikation Übersicht

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WM-Qualifikation, Spielplan und Ergebnisse

Mittwoch, 25. März
Wales badge
Wales
WAL
1
Bosnien und Herzegowina badge
Bosnien und Herzegowina
BIH
1
END
elf 2 - 4
Tschechien badge
Tschechien
CZE
2
Irland badge
Irland
IRL
2
END
elf 4 - 3
Montag, 30. März
Schweden badge
Schweden
SWE
3
Polen badge
Polen
POL
2
END
Kosovo badge
Kosovo
KOS
0
Türkei badge
Türkei
TUR
1
END
Tschechien badge
Tschechien
CZE
2
Dänemark badge
Dänemark
DEN
2
END
elf 3 - 1
Bosnien und Herzegowina badge
Bosnien und Herzegowina
BIH
1
Italien badge
Italien
ITA
1
END
elf 4 - 1
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Manchester City crestManchester City5500135815
S
S
S
S
S
2Arsenal crestArsenal540184412
N
S
S
S
S
3Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion53111651110
S
S
U
N
S
4Brentford crestBrentford523010469
S
U
U
U
S
5Leeds United crestLeeds United52307349
U
S
U
U
S
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