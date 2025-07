Deutschland bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot des DFB? Und wer fehlt?

Bis zur WM 2026 vergeht noch viel Zeit. Wir blicken dennoch schon einmal voraus und beschäftigen uns mit dem deutschen Kader.

Am 11. Juni 2026 beginnt sie, die kommende WM in den USA, Mexiko und Kanada. Mit den Mexikanern wird dann einer der drei Gastgeber das Eröffnungsspiel bestreiten, so viel steht schon fest.

Deutschland zählt derweil zum engeren Kreis der Favoriten auf den WM-Titel 2026. Das DFB-Team hat unter Bundestrainer Julian Nagelsmann eine positive Entwicklung hingelegt und will im Sommer 2026 um den Pokal spielen.

Wie der deutsche Kader bei der nächsten Weltmeisterschaft aussieht, steht aktuell natürlich noch nicht fest. Schließlich vergeht bis zum Turnier noch sehr viel Zeit, mit der endgültigen Kaderbekanntgabe wird Ende Mai 2026 gerechnet.

Artikel wird unten fortgesetzt

Dennoch wollen wir schon einmal vorausblicken und Euch gleichzeitig stets auf dem Laufenden halten: In diesem Artikel erhaltet Ihr alle wichtigen Updates zum Kader von Deutschland bei der WM 2026 und erfahrt es sofort, wenn das offizielle Aufgebot bekanntgegeben wurde.