WM-Fiasko hat Konsequenzen! Italien verkündet Entscheidung bei Trainer Gennaro Gattuso

Der ebenfalls scheidende FIGC-Präsident Gabriele Gravina dankte dem Weltmeister von 2006 für die geleistete Arbeit. "In nur wenigen Monaten ist es ihm gelungen, die Begeisterung für die Nationalmannschaft neu zu entfachen und bei den Spielern und im ganzen Land großen Stolz auf das blaue Trikot zu wecken", wird Gravina in einer Mitteilung zitiert.

Der viermalige Weltmeister verpasste durch die Niederlage im Elfmeterschießen in Bosnien-Herzegowina am vergangenen Dienstag die Qualifikation für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Italien hatte es schon 2018 und 2022 nicht zur WM-Endrunde geschafft.