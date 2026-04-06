"Wir hatten ein zweites Exemplar": Bosnien-Keeper Nikola Vasilj blickt auf Zettel-Zoff mit Italiens Gianluigi Donnarumma zurück

"Wir haben ein bisschen gestritten. Und dann habe ich versucht, mit dem Schiedsrichter zu reden und ihn davon zu überzeugen, dass es eine Gelbe Karte war. Das ist wirklich unsportlich", blickte Vasilj nach dem Bundesliga-Spiel der Hamburger bei Union Berlin auf die Szenen bei dpa zurück.

Donnarumma versuchte mit seinen Handschuhen vergeblich, den Zettel zu zerreißen. Die Aktion brachte Vasilj auf die Palme - der allerdings für seine Beschwerden die Gelbe Karte sah, während der Italiener, der schon verwarnt war, ohne weitere Strafe davonkam.