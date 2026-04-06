Nikola Vasilj, Torhüter des FC St. Pauli und der Nationalmannschaft Bosniens, hat auf den Ärger während des Elfmeterschießens in den WM-Playoffs mit Italiens Keeper Gianluigi Donnarumma zurückgeblickt. Der Azzurri-Schlussmann hatte sich in der vergangenen Woche am Spickzettel von Vasilj zu schaffen gemacht, was für kurzzeitige Aufregung sorgte. Bosnien sicherte sich schließlich das WM-Ticket, während Italien zum dritten Mal in Folge die Weltmeisterschaft verpasste.
"Wir hatten ein zweites Exemplar": Bosnien-Keeper Nikola Vasilj blickt auf Zettel-Zoff mit Italiens Gianluigi Donnarumma zurück
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Nikola Vasilj kassiert für seine Beschwerden die Gelbe Karte
"Wir haben ein bisschen gestritten. Und dann habe ich versucht, mit dem Schiedsrichter zu reden und ihn davon zu überzeugen, dass es eine Gelbe Karte war. Das ist wirklich unsportlich", blickte Vasilj nach dem Bundesliga-Spiel der Hamburger bei Union Berlin auf die Szenen bei dpa zurück.
Donnarumma versuchte mit seinen Handschuhen vergeblich, den Zettel zu zerreißen. Die Aktion brachte Vasilj auf die Palme - der allerdings für seine Beschwerden die Gelbe Karte sah, während der Italiener, der schon verwarnt war, ohne weitere Strafe davonkam.
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Nikola Vasilj: "Wir waren gut vorbereitet"
Ganz ohne Hinweise musste Vasilj jedoch das Elfmeterschießen nicht beenden: "Zum Glück haben mir meine Leute einen neuen Zettel gegeben. Wir waren gut vorbereitet. Wir hatten ein zweites Exemplar", berichtete er.
Die vorbereiteten Tipps hatten jedoch keine große Auswirkung: Pio Esposito schoss über das Tor, Bryan Cristante traf die Latte - und Bosnien fährt nun auch ohne Zutun von Nikola Vasilj zur Weltmeisterschaft. "Das ist etwas, was vielleicht nur einmal im Leben passiert. Ich bin sehr stolz, dass ich ein Teil davon war", sagte Vasilj.
Die Spiele Bosniens bei der WM:
- 12.06., 21 Uhr: Kanada - Bosnien
- 18.06., 21 Uhr: Schweiz - Bosnien
- 24.06., 21 Uhr: Bosnien - Katar