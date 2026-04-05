"Yamal und Musiala würden in die Serie B geschickt": Jürgen Klinsmann zerlegt den italienischen Fußball nach der verpassten WM-Teilnahme

Klinsmann, einst als Profi in der Serie A für Inter Mailand und Sampdoria Genua aktiv, sagte dem Corriere dello Sport, dass ihn die Niederlage der Squadra Azzurra am Mittwochabend in Bosnien auch mitgenommen habe. "Ich habe sehr mit meinen italienischen Freunden in Los Angeles gelitten", so der 61-Jährige. "In der Nacht konnte ich kaum schlafen."

Für Klinsmann liegen die Defizite beim viermaligen Weltmeister auf der Hand: "Italien zahlt den Preis für seinen Mangel an Führungsspielern, technisch versierten Spielern und dem fehlenden Vertrauen in junge Talente."

Dieses mangelnde Vertrauen in talentierte Nachwuchskräfte bei den Vereinen im italienischen Oberhaus illustrierte er mit einem provokanten Vergleich: "In Italien würden Yamal (18) und Musiala (23) wahrscheinlich in die Serie B geschickt, um dort Erfahrung zu sammeln." Die beiden Offensivstars bekamen in Spanien und Deutschland bereits in jungen Jahren Verantwortung und sind längst Fixpunkte ihrer Nationalmannschaften.

Probleme sieht Klinsmann auch in der Spielphilosophie vieler italienischer Trainer: "Bei vielen steht im Mittelpunkt, nicht zu verlieren, statt um jeden Preis gewinnen zu wollen. Und das sind die Resultate."