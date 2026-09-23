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Süper Lig
Süper Lig Übersicht
Süper Lig, Spielplan und Ergebnisse
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Samstag, 19. September
Donnerstag, 8. Oktober
Freitag, 9. Oktober
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Amed Sportif
|6
|4
|1
|1
|15
|7
|8
|13
|2
|Galatasaray
|6
|4
|1
|1
|13
|10
|3
|13
|3
|Beşiktaş
|6
|4
|0
|2
|14
|7
|7
|12
|4
|Kocaelispor
|6
|4
|0
|2
|7
|4
|3
|12
|5
|Alanyaspor
|6
|3
|2
|1
|8
|6
|2
|11