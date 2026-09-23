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Süper Lig, Spielplan und Ergebnisse

Samstag, 19. September
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1
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SAM
0
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2
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3
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2
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Donnerstag, 8. Oktober
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Freitag, 9. Oktober
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AMS
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SAM
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Trabzonspor
TRS
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Amed Sportif crestAmed Sportif6411157813
S
S
U
S
N
2Galatasaray crestGalatasaray64111310313
N
S
S
S
S
3Beşiktaş crestBeşiktaş6402147712
N
S
S
S
N
4Kocaelispor crestKocaelispor640274312
S
N
S
S
S
5Alanyaspor crestAlanyaspor632186211
S
U
S
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S
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