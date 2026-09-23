Übertragung: Wo läuft welches Spiel von Besiktas live im TV und Livestream?

Die Schwarzen Adler sind regelmäßig international vertreten und auch in der heimischen Liga ein Spitzenteam. GOAL verrät Euch alles zur Übertragung der Spiele in der Süper Lig und der Türkiye Kupasi.