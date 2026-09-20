Fenerbahce vs Eyüpspor Prognose: Der Prozess ist besser als Ergebnis

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Die besten Wetten für Istanbul Fenerbahce vs Eyüpspor

Fenerbahce gewinnt ohne Gegentor zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Sieg Fenerbahce (HC -2) zu einer Quote von 2,37 bei bet365

Fenerbahce Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Unsere Analyse - die Form der beiden Teams

Ergebnistipp - Fenerbahce 3-0 Eyüpspor

- Fenerbahce 3-0 Eyüpspor Torschützen Prognose - Fenerbahce: Mason Greenwood, Kerem Aktürkoglu, Romelu Lukaku

Es kriselt beim 19-fachen türkischen Meister aus Istanbul. Nach nur fünf absolvierten Spieltagen fehlen in der Süper Lig bereits sechs Punkte bis zur Tabellenspitze. Fener gewann nur zwei der fünf Paarungen im türkischen Oberhaus, kassierte zwei Pleiten und teilte sich am letzten Spieltag beim 0:0 gegen Gaziantep die Punkte.

Die Prozesse unterscheiden sich allerdings deutlich von den Ergebnissen - eine Trendwende ist in naher Zukunft wahrscheinlich. Durchschnittlich gewannen die Gelben Kanarienvögel ihre Süperlig-Spiele mit 2,37:1,18 erwartbaren Treffern. Nur das xG-Duell mit Besiktas wurde verloren.

Eyüpspor rangiert derzeit auf einem Abstiegsplatz (17.). Vier der fünf Ligaspiele endeten in einer Niederlage. Anders als bei Fener passen die Resultate zu den Prozessen. Im Schnitt kam die Mannschaft von Özhan Pulat nur auf 0,85 erwartbare Treffer pro Auftritt, kassierte beinahe doppelt so viele erwartbare Gegentore (1,47).

Voraussichtliche Aufstellungen für Fenerbahce vs Eyüpspor

Fenerbahce voraussichtliche Aufstellung: Ederson, Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Yüksek, Kante, Guendouzi, Greenwood, Aktürkoglu, Lukaku

Eyüpspor voraussichtliche Aufstellung: Moldovan, Ülvan, El Yamiq, Jules, Giordano, Raux-Yao, Massanga, Costa, Boutobba, Michalak, Abdullahi

Überhastet und überfordert

Die Gäste verpassten in vier ihrer fünf vorangegangenen Ligaspiele einen eigenen Treffer. Es hätten laut xG-Tabelle schon etwas mehr als zwei Tore sein dürfen (4,26 xG). Verheißungsvoll ist diese Offensive im Vergleich zum Fener-Angriff (11,86 xG) allerdings nicht.

Verglichen mit den bisherigen Gegnern kommt Eyüpspor beinahe auf dieselbe Anzahl an Abschlüssen (11,8:12,0 pro Spiel). Die Wahl der Orte für einen Versuch ist dagegen fragwürdiger als auf gegnerischer Seite. Mehr als die Hälfte der eigenen Schüsse kamen von außerhalb des Sechzehners (50,8 Prozent).

Das erklärt zum Teil, weshalb die Rate an Schüssen auf das Tor nur bei 25,4 Prozent liegt. Ebenso verdeutlicht die durchschnittliche Chancenqualität von 0,072 xG/Schuss die Probleme beim Zugang zu gefährlichen Räumen.

Fenerbahce vs Eyüpspor Tipp 1: Fenerbahce gewinnt ohne Gegentor zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Der erhoffte Befreiungsschlag

Fener bringt nicht nur eine wesentlich höhere individuelle Qualität im vorderen Bereich des Feldes auf den Rasen. Fener besitzt auch die nötigen Strukturen für langfristigen Erfolg. Zumindest erlauben die tiefergehenden Statistiken diese Interpretation.

Spiele werden über knapp 56 % Ballbesitz kontrolliert. Geduldig und gleichzeitig zielstrebig führen Angriffe der Gelben Kanarienvögel an und in den gegnerischen Strafraum. Während Eyüpspor im Schnitt aus 20,3 Metern abschließt, liegt die Schussentfernung der Hausherren bei 16,3 m.

Darüber hinaus ist eine Chance von Fener im Schnitt beinahe doppelt so viel Wert (0,143 xG/Schuss) wie ein Versuch der Lila-Gelben (0,072 xG/Schuss). Außerdem fliegen pro Spiel mehr als doppelt so viele Fener-Schüsse auf den gegnerischen Kasten (6,6; Eyüpspor liegt bei 3,0).

Fenerbahce vs Eyüpspor Tipp 2: Sieg Fenerbahce (HC -2) zu einer Quote von 2,37 bei bet365

Wenn der Knoten platzt

Bis auf Tabellenführer und Titelverteidiger Galatasaray (26) hat kein anderes Team in der laufenden Süperlig-Saison mehr Großchancen kreiert als Fenerbahce (20). Die Qualität der herausgespielten Möglichkeiten ist in der Regel hoch, sodass in Zukunft mehr Tore von den Hausherren erwartet werden können.

Zusätzlich bringt die Mannschaft von Cheftrainer Ismail Kartal durchaus respektable Abläufe nach eigenen Standards als Argumente für mehrere Fener-Treffer ein. Die 2,9 erwartbaren Standard-Treffer decken die drei erzielten Standard-Tore ab (jeweils ein Top-3-Wert) und unterstreichen die Offensivqualitäten in allen Phasen des Spiels.

Hinzu kommen die Eindrücke aus den vorherigen Gastauftritten von Eyüpspor. Aus den beiden vorangegangenen Auswärtsspielen kamen die Eyüper jeweils mit einer Niederlage und ohne eigenen Torerfolg zurück (2 Spiele, 0 Punkte, 0:4 Tore, 40,1% Ballbesitz).

Fenerbahce vs Eyüpspor Tipp 3: Fenerbahce Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,80 bei bet365

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