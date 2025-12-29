Der türkische Spitzenklub und 16fache Meister Besiktas Istanbul hat eine eindrucksvolle Titelsammlung vorzuweisen: 10 Pokalsiege und 11 Superpokalsiege schmücken die Trophäenschränke von BJK. Nicht nur in der Süper Lig will der Klub nach Jahren wieder ganz oben stehen – auch in der Türkiye Kupası geht das Team auf Titeljagd. Regelmäßig ist Besiktas zudem in den internationalen Wettbewerben der UEFA vertreten. Für Fans, die keine Partien ihres Lieblingsklubs verpassen wollen, sind allerdings mehrere Abonnements bei unterschiedlichen Anbietern vonnöten.

Wo die Spiele von Besiktas live im TV und Livestream zu sehen sind, erfahrt ihr hier.

TV-Guide und Übertragung von Besiktas Istanbul: Wo läuft welches Spiel von BJK live im TV und Livestream?

Besiktas Istanbul in der Liga: Übertragung im Free-TV und Livestream

Die türkische Süper Lig läuft in Deutschland nicht im Free-TV. Die Rechte an der türkischen Liga liegen nicht wie in Europa oft üblich bei DAZN oder Sky, sondern exklusiv bei beIN Sports.

Über den Anbieter Digiturk Euro ist es allerdings möglich, die Spiele dennoch hierzulande live zu verfolgen: Die beIN-Sports-Übertragungen sind darüber empfangbar. Um die Partien von Besiktas live sehen zu können, ist das Digiturk-Euro-Abo inklusive Sportpaket, das für 119 Euro pro Jahr erhältlich ist, vonnöten.

Getty Images

Besiktas Istanbul in der Europa League und Conference League: Übertragung im Free-TV und Livestream

In der Saison 2025/26 schied Besiktas erst in der UEFA Europa League Qualifikation gegen Shaktar Donezk (2:4, 0:2) und dann noch in den Playoffs der Conference League gegen Lausanne-Sport (1:1, 0:1) aus. Zuletzt nahm Besiktas in der Saison 2023/24 an der Conference League teil. Diese wird bei ausgewählten Partien von RTL und NITRO gezeigt. Im kostenpflichtigen Livestream überträgt RTL+ viele Spiele live und in der Konferenz.

Bis zur Saison 2026/27 werden die Übertragungsrechte so verteilt sein. Ab 2027 gehen die TV-Rechte an der Europa League und der Conference League an DAZN.

Besiktas Istanbul im Türkiye Kuparsı: Übertragung im Free-TV und Livestream

In Deutschland gibt es derzeit keine Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen oder Livestream der Spiele der Türkiye Kupası: Somit werden auch die Duelle von Besiktas nicht live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Getty Images

