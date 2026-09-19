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imago-sport-1083521846.jpgAnadolu Agency
Christian Guinin

Kantersieg gegen Galatasaray Istanbul! Mohamed Salah sorgt für Traum-Debüt von Thomas Reis bei Trabzonspor

Süper Lig
T. Reis
M. Salah
Trabzonspor - Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray

Ex-Liverpool-Star Mohamed Salah hat seinem neuen Trainer Thomas Reis einen perfekten Einstand bei Trabzonspor beschert.

Gegen den bis dato noch ungeschlagenen Tabellenführer Galatasaray Istanbul siegte Trabzonspor souverän mit 4:0 (3:0). Salah erzielte dabei einen Dreierpack, den vierten Treffer von Noah Saviolo bereitete der Ägypter außerdem per Assist vor.

Salah brachte seine Mannschaft bereits in der vierten Spielminute in Führung. Nachdem er Saviolo das 2:0 aufgelegt hatte (39.), erzielte er den dritten Treffer kurz vor der Halbzeit wieder selbst (44.). In der 80. Minute setzte er mit dem 4:0 den Schlusspunkt.

Für Reis war der Dreier der "perfekte Einstand", schließlich war der ehemalige Trainer des VfL Bochum und des FC Schalke 04 erst am vergangenen Mittwoch als neuer Trainer von Trabzonspor vorgestellt worden.

"Wir hatten unter der Woche nur zwei intensive Trainingseinheiten. Dass die Mannschaft meinen Matchplan, mit diesem überfallartigen Umschaltspiel und aggressivem Pressing, so fehlerfrei umgesetzt hat, macht mich stolz. Das ist der verdiente Lohn für die harte Arbeit der Jungs in den letzten Tagen", schwärmte der 52-Jährige vom Auftritt seines Teams.

Zu Dreifach-Torschütze Salah meinte Reis: "Einen Spieler seiner Klasse in den Reihen zu haben, ist ein Privileg. Aber heute hat das gesamte Team defensiv wie offensiv die Räume perfekt zugestellt."

Der ägyptische Superstar wiederum sprach von einem wichtigen Sieg für Trabzonspor. "Wir hatten keine leichten Wochen hinter uns. Der neue Trainer hat uns in der kurzen Zeit enorm viel taktische Sicherheit gegeben. Wir wussten, dass Galatasaray nach Ballverlusten in der Rückwärtsbewegung anfällig ist – diese Räume haben wir eiskalt ausgenutzt. Dieser Sieg muss der Maßstab für die kommenden Wochen sein."

Auf welchem Tabellenplatz stehen Trabzonspor und Galatasaray?

Auf Seiten Galatasarays stand Leroy Sane in der Startelf, konnte allerdings keinerlei Akzente setzen. Sein Ex-Nationalmannschafts-Kollege Ilkay Gündogan kam indes überhaupt nicht zum Einsatz und saß 90 Minuten lang auf der Ersatzbank.

In der Tabelle der türkischen Süper Lig rückte Trabzonspor dank der drei Punkte vorerst auf den fünften Platz vor, kann von dort nach den Spielen am Sonntag jedoch noch verdrängt werden.

Galatasaray ließ auf der Gegenseite zum ersten Mal überhaupt Punkte im laufenden Wettbewerb. Jedoch liegt das Team von Coach Okan Buruk nach wie vor einen Zähler vor Stadtrivale Besiktas an der Tabellenspitze.

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Häufig gestellte Fragen

Salah ist zuhause auf dem rechten Flügel – klassisch als Rechtsaußen. Von dort zieht er mit seinem linken Fuß nach innen, sucht Tempo, Platz und dann den Abschluss. Manchmal wird er auch zentral eingesetzt, aber ehrlich: Seine Paraderolle bleibt ganz klar der rechte Flügel.

Am 15. Juni 1992, in Nagrig – ein kleines Dorf in der ägyptischen Provinz al-Gharbiyya. Mitten im Nildelta, nördlich von Kairo. Dort wuchs er auf, dort sind seine Wurzeln. Bis heute kehrt er regelmäßig zurück.

Seit seinem Wechsel zum FC Liverpool läuft er mit der 11 auf. Eine Zahl, die ihn inzwischen durch seine erfolgreichsten Jahre begleitet – im Verein genauso wie im Nationalteam.

Etwa 1,75 Meter. Offizielle Angaben variieren minimal, aber die meisten Quellen bestätigen diesen Wert. Kompakt, drahtig – genau die Mischung, die zu seinem Spielstil passt.

Rund 70 Kilogramm. Exakte Daten gibt es selten, aber sein muskulöser, trotzdem schlanker Körperbau spricht dafür. Man sieht: kaum ein überflüssiges Gramm.

Das bleibt sein Geheimnis. Vermutet wird irgendwo zwischen 40 und 42 EU – passend zu seiner Größe. Öffentlich hat er das nie preisgegeben.

Ganz klar der linke. Mit ihm kommen die Tore, die Distanzschüsse, die Dribblings nach innen. Aber: Mit rechts hat er schon etliche Assists geliefert – unterschätzen sollte man ihn da nicht.

Los ging es bei Ittihad Basyoun und Othmason Tanta – kleine Clubs in seiner Region. Der große Schritt folgte mit dem Wechsel zu Al-Mokawloon, wo er auch sein Profi-Debüt gab. Von dort nahm seine Karriere Fahrt auf.

Sein Hauptwohnsitz liegt in der Nähe von Liverpool – ein großzügiges Anwesen. Zusätzlich besitzt er Häuser in Ägypten, unter anderem in Kairo. Und immer wieder zieht es ihn zurück in sein Heimatdorf Nagrig.

Seine Garage ist vielfältig. Bentley Continental GT, Bentley Bentayga – klassischer Luxus. Aber auch ein Toyota Camry steht darin. Ein Zeichen, dass er Bodenhaftung behalten will.

Nein. Hinweise auf Deutschkenntnisse gibt es keine. In Interviews hört man ihn ausschließlich auf Englisch oder Arabisch.

Zwei Töchter: Makka, geboren 2014, und Kayan, geboren 2020. Ab und zu teilt er Fotos oder Auftritte mit ihnen – ansonsten hält er das Familienleben bewusst privat.

Salah ist seit vielen Jahren mit Magi Sadeq verheiratet, seiner Jugendliebe aus Nagrig. Sie kennt ihn seit der Schulzeit. Öffentlich zeigt sie sich selten, steht aber verlässlich an seiner Seite.

Sein Vermögen wird auf rund 85 Millionen Euro geschätzt. Allein rund 350.000 Pfund pro Woche kassiert er in Liverpool. Dazu kommen lukrative Sponsorenverträge mit Adidas, Pepsi, Vodafone oder Audi. Gerade im arabischen Raum ist er längst mehr als nur ein Fußballer – dort gilt er als echte Werbe-Ikone mit enormer Strahlkraft.

Einige. Zwei Meisterschaften mit Basel, Champions-League-Sieg mit Liverpool, dazu Premier League, FA Cup, League Cup und Klub-WM. Mit Ägypten stand er zweimal im Finale des Afrika-Cups, aber der Titel fehlt ihm dort noch.

Bisher gar nicht. 2022 war er nah dran, schaffte es aber nicht in die Top 3. Trotzdem gilt er seit Jahren als einer der konstantesten Weltstars.

Noch nie. Mehrfach nominiert, aber die Auszeichnung blieb aus. Viele sehen ihn dennoch als einen der prägendsten Spieler seiner Generation.

Ja, gleich mehrere. International nennt man ihn "The Egyptian King". In seiner Heimat hört man oft einfach "Mo Salah" oder auch "Das Geschenk Gottes". Allesamt Ausdrücke von Stolz und Respekt.

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