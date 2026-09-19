Kantersieg gegen Galatasaray Istanbul! Mohamed Salah sorgt für Traum-Debüt von Thomas Reis bei Trabzonspor

Gegen den bis dato noch ungeschlagenen Tabellenführer Galatasaray Istanbul siegte Trabzonspor souverän mit 4:0 (3:0). Salah erzielte dabei einen Dreierpack, den vierten Treffer von Noah Saviolo bereitete der Ägypter außerdem per Assist vor.

Salah brachte seine Mannschaft bereits in der vierten Spielminute in Führung. Nachdem er Saviolo das 2:0 aufgelegt hatte (39.), erzielte er den dritten Treffer kurz vor der Halbzeit wieder selbst (44.). In der 80. Minute setzte er mit dem 4:0 den Schlusspunkt.

Für Reis war der Dreier der "perfekte Einstand", schließlich war der ehemalige Trainer des VfL Bochum und des FC Schalke 04 erst am vergangenen Mittwoch als neuer Trainer von Trabzonspor vorgestellt worden.

"Wir hatten unter der Woche nur zwei intensive Trainingseinheiten. Dass die Mannschaft meinen Matchplan, mit diesem überfallartigen Umschaltspiel und aggressivem Pressing, so fehlerfrei umgesetzt hat, macht mich stolz. Das ist der verdiente Lohn für die harte Arbeit der Jungs in den letzten Tagen", schwärmte der 52-Jährige vom Auftritt seines Teams.

Zu Dreifach-Torschütze Salah meinte Reis: "Einen Spieler seiner Klasse in den Reihen zu haben, ist ein Privileg. Aber heute hat das gesamte Team defensiv wie offensiv die Räume perfekt zugestellt."

Der ägyptische Superstar wiederum sprach von einem wichtigen Sieg für Trabzonspor. "Wir hatten keine leichten Wochen hinter uns. Der neue Trainer hat uns in der kurzen Zeit enorm viel taktische Sicherheit gegeben. Wir wussten, dass Galatasaray nach Ballverlusten in der Rückwärtsbewegung anfällig ist – diese Räume haben wir eiskalt ausgenutzt. Dieser Sieg muss der Maßstab für die kommenden Wochen sein."

Auf welchem Tabellenplatz stehen Trabzonspor und Galatasaray?

Auf Seiten Galatasarays stand Leroy Sane in der Startelf, konnte allerdings keinerlei Akzente setzen. Sein Ex-Nationalmannschafts-Kollege Ilkay Gündogan kam indes überhaupt nicht zum Einsatz und saß 90 Minuten lang auf der Ersatzbank.

In der Tabelle der türkischen Süper Lig rückte Trabzonspor dank der drei Punkte vorerst auf den fünften Platz vor, kann von dort nach den Spielen am Sonntag jedoch noch verdrängt werden.

Galatasaray ließ auf der Gegenseite zum ersten Mal überhaupt Punkte im laufenden Wettbewerb. Jedoch liegt das Team von Coach Okan Buruk nach wie vor einen Zähler vor Stadtrivale Besiktas an der Tabellenspitze.