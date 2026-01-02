Die Kanarienvögel treten in diesem Jahr in drei Wettbewerben an: Neben der Süper League sind sie auch in der Europa League und der Türkiye Kupası gefragt. Um alle Spiele live verfolgen zu können, benötigen Fans allerdings mehrere Abonnements bei unterschiedlichen Anbietern.

Welche Sender die Übertragungen von Fener übernehmen, erfahrt ihr hier.

TV-Guide und Übertragung von Fenerbahce Istanbul: Wo läuft welches Spiel von Fener live im TV und Livestream?

Fenerbahce Istanbul in der Süper Lig: Übertragung im Free-TV und Livestream

Wenn Ihr die türkische Süper Lig hierzulande sehen möchtet, gibt es schlechte Nachrichten: Im frei empfangbaren Fernsehen wird die türkische Liga nicht ausgestrahlt, und auch die großen Bezahldienste wie DAZN oder Sky besitzen keine Rechte. Eine Anlaufstelle gibt es aber, und zwar beIN Sports.

Die Übertragungen des Anbieters könnt Ihr in Deutschland über Digiturk Euro empfangen. Das Digiturk-Euro-Abo inklusive Sportpaket ist für 119 Euro pro Jahr erhältlich.

Fenerbahce Istanbul in der Europa League: Übertragung im Free-TV und Livestream

Ob Ihr die Europa-League-Duelle von Fenerbahce live sehen könnt, hängt ganz vom Spieltag ab. Die Rechte am Turnier liegen in Deutschland bei RTL. An jedem Spieltag zeigt der Sender ein bis zwei ausgewählte Spiele im Free-TV, und eine größere Auswahl im kostenpflichtigen Stream über RTL+. Meistens sind die Duelle des SK dabei.

Dank einer Sublizenz zeigt auch Sky vereinzelt Spiele im Pay-TV und im Stream über WOW und SkyGo.

Fenerbahce Istanbul in der Türkiye Kupasi: Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Spiele der Türkiye Kupasi gibt es in Deutschland leider überhaupt nicht, die Pokalspiele von Fenerbahce könnt Ihr also nicht sehen.

