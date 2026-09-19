Trabzonspor vs Galatasaray Prognose: Vorteile für den Titelträger

Unsere Wett-Experten sehen Gala auch nach diesem Spieltag noch an der Tabellenspitze.

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Wett Tipps für Trabzonspor vs Galatasaray

Sieg Galatasaray zu einer Quote von 2,15 bei bet365

Galatasaray Über 1,5 Tore zu einer Quote von 1,63 bei bet365

Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,97 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form beider Mannschaften

Ergebnis-Tipp - Trabzonspor 1-3 Galatasaray

- Trabzonspor 1-3 Galatasaray Torschützen-Tipp - Trabzonsporr: Mohamed Salah, Galatasaray: Leao, Yilmaz, Sara

Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison haben die Verantwortlichen von Trabzonspor ihren ursprünglichen Trainer entlassen. Zur Zeit sitzt Hüseyin Cimsir als Interims-Lösung auf der Bank.

Als amtierender Pokalsieger wurde der Saisonstart den eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Nur die beiden Heimspiele gewannen der Tabellenneunte. Aus den drei Gastspielen kehrten Bordo-Mavililer jeweils sieglos zurück in die Heimat (1U, 2N).

Anders entwickelte sich Gala. Aus ihrem verpassten Sieg zum Auftakt gegen Corum (2:2) zogen die Buruk-Schützlinge offenbar die notwendigen Schlüsse. Im Anschluss gewann Galatasaray vier Süperlig-Spiele hintereinander, erzielte in drei von vier Paarungen mindestens drei Treffer.

Voraussichtliche Aufstellungen für Trabzonspor vs Galatasaray

Voraussichtliche Aufstellung Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Eskilhellac, Tufan, Fabinho, Salah, Muci, Simsir, Onuachu

Voraussichtliche Aufstellung Galatasaray: Cakir, Sallai, Sanchez, Bardakci, Elmali, Sara, Torreira, Yilmaz, Akgün, Leao, Gül

Ballbesitz bedeutet nicht automatisch Spielkontrolle

Besiktas (61,3%) beansprucht als einzige Mannschaft mehr Ballbesitzanteile als Galatasaray (59,1%) und Trabzonspor (58,5%). Dementsprechend erwarten wir ein echtes ringen um die Ballkontrolle in dieser Paarung. Bessere Voraussetzungen sehen wir eindeutig bei den Gästen.

Der amtierende türkische Meister führt nach fünf Spielrunden wieder die Süper Lig an. Noch sind die Schützlinge von Okan Buruk in dieser Liga-Spielzeit ungeschlagen (4S, 1U). Im Gegensatz zu den Hausherren wandeln die Cimbom ihren Ballbesitz auch in Spielkontrolle um.

Im gesamten türkischen Oberhaus kommt Gala auf die stärkste erwartbare Tordifferenz (+8,7 xGD). Wesentlich schwächer positioniert sich Trabzonspor in dieser Kategorie (+0,2 xGD). Darüber hinaus spricht die Bilanz der letzten zehn Vergleiche klar für Galatasaray (7/2/1).

Trabzonspor vs Galatasaray Tipp 1: Sieg Galatasaray zu einer Quote von 2,15 bei bet365

Torgefahr ohne den Top-Stürmer

Überragende Leistungen zeigte bislang vor allem Victor Osimhen. Der Angreifer erzielte sechs Tore (1.). Zuzüglich seiner beiden Torvorlagen steht der Nigerianer bei acht Scorerpunkten - Ligabestwert! Auf seine Fähigkeiten muss der Tabellenführer am kommenden Spieltag aber wohl verzichten.

Osimhen erholt sich aktuell von einer Leistenzerrung. Doch auch ohne ihren Top-Stürmer bringen die Gäste genügend Qualitäten für mindestens zwei eigene Treffer mit. Die Cimbom haben bis jetzt die meisten Großchancen herausgespielt (26).

Des Weiteren kommt kein anderes Team an die Kombination aus Abschlussvolumen (8,6 Torschüsse pro Spiel) und Chancenqualität (13,2 xG) heran. Ebenso wertvoll für unseren zweiten Tipp ist die teils nachlässige Defensive der Hausherren. Trabzonspor hat beinahe doppelt so viele erwartbare Gegentore zugelassen (8,3 xGA) wie Gala (4,5 xGA).

Trabzonspor vs Galatasaray Tipp 2: Galatasaray Über 1,5 Tore zu einer Quote von 1,63 bei bet365

Individuelle Qualität zahlt sich aus

Die fehlende Balance im Spiel der Gastgeber ist für unseren dritten Tipp sogar ein Plus. Trabzonspor stellt 8,3 erwartbaren Gegentreffern insgesamt 8,5 erwartbare Tore entgegen. Nach den Cimbom gab der Sturm vom Schwarzen Meer die zweitmeisten Torschüsse pro Spiel ab (7,0).

Am Großteil der gefährlichen Szenen ist Mohamed Salah beteiligt gewesen. Der Ägypter erzielte an den fünf vorherigen Spieltagen vier Treffer. Neben seiner eigenen Torgefahr gehört das Kreieren von Torchancen zur Spezialität des Flügelstürmers.

Nur Qazim Laci (Caykur Rizespor, 20) hat mehr Chancen herausgespielt als Salah (19). An dritter Position in diesem Ranking taucht Gabriel Sara auf - der Taktgeber im Spiel der Cimbom. Abschlüsse sollten die Zuschauer in dieser Paarung genug zu sehen bekommen.

Trabzonspor vs Galatasaray Tipp 3: Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,97 bei bet365

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