Obwohl er aktuell noch einen anderen Klub trainiert: Früherer Bundesliga-Coach soll Mohamed Salah in der Türkei trainieren

Wie mehrere türkische Medien berichten, haben sich die Verantwortlichen beim Klub von Superstar Mohamed Salah mit Thomas Reis auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Der 52-Jährige trainierte in der Vergangenheit sowohl den VfL Bochum als auch den FC Schalke 04 und kennt die türkische Süper Lig bereits bestens aus seiner Zeit bei Samsunspor. In seiner ersten Saison führte er den Klub überraschend auf Platz drei, in der vergangenen Spielzeit wurde er im Februar auf Platz sieben liegend entlassen.

Bei Trabzonspor würde er nun die Nachfolge von Fatih Tekke antreten, dessen Trennung Ende September für Kontroversen sorgte. Obwohl Tekke seinen Posten aufgegeben hatte, wollte die Vereinsführung die Entscheidung zunächst nicht akzeptieren. Erst später einigten sich beide Seiten auf die Trennung.

Aktuell steht Reis allerdings noch beim bulgarischen Spitzenklub Ludogorets unter Vertrag, wo er bis 2027 gebunden ist. Der Saisonstart ist ihm dort gelungen: Nach neun Spielen stehen sieben Siege und zwei Unentschieden zu Buche. In der Tabelle belegt Ludogorets damit aktuell Rang zwei. Für einen Wechsel in die Türkei dürfte also eine Ablöse fällig werden.

Doch wenn es so kommt, würde Reis in Trabzonspor einen wahren Superstar trainieren: Mohamed Salah. Der Ägypter hatte den FC Liverpool im Sommer nach neun Jahren verlassen und sich dem türkischen Klub ablösefrei angeschlossen. Der Saisonstart verlief für Trabzonspor allerdings durchwachsen.

In den Playoffs zur Europa League scheiterte der Klub klar an Ferencvaros Budapest (0:5 nach Hin- und Rückspiel), in der Liga steht derzeit nur Platz neun zu Buche. Salah selbst konnte immerhin bereits vier Treffer in sieben Pflichtspielen für seinen neuen Arbeitgeber erzielen.