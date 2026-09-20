Kuriose Szenen in Frankreich: Trainer feiert sich nach Sieg gegen den Ex-Klub vor dessen Fankurve frenetisch selbst und löst riesige Rudelbildung aus

Paris FC sicherte sich in der französischen Hauptstadt dank Treffern von Ilan Kebbal und Pablo Pagis einen hart erkämpften Sieg. Ein spätes Eigentor von Moustapha Mbow sorgte für eine spannende Schlussphase, doch die Gastgeber brachten den Vorsprung über die Zeit und holten alle drei Punkte.
Unmittelbar nach dem Schlusspfiff drehte sich Rosenior sofort in Richtung der mitgereisten Straßburger Fans. Rosenior, seit diesem Sommer in Paris tätig, schlug sich leidenschaftlich auf die Brust, zeigte mit dem Finger und riss die Arme in Richtung des Auswärtsblocks hoch.