Kuriose Szenen in Frankreich: Trainer feiert sich nach Sieg gegen den Ex-Klub vor dessen Fankurve frenetisch selbst und löst riesige Rudelbildung aus

Auf seiner Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte Rosenior, dass sein provokanter Jubel eine Reaktion auf beleidigende Gesänge gewesen sei. Er warf einem kleinen Teil der mitgereisten Fans vor, mit persönlichen Beleidigungen eine Grenze überschritten zu haben.

"Sie haben meine Familie respektlos behandelt", erklärte er. "Ich möchte das ganz klar sagen: es war ein kleiner Teil der Fans. Straßburg Straßburg ist ein fantastischer Fußballklub, mit großartigen Menschen, die für den Klub arbeiten, und großartigen Menschen, die den Klub unterstützen."

Der englische Trainer gab zu, dass sein Jubel auch an seine Kritiker adressiert war. "Für mich war es in dieser Art zu jubeln eine Botschaft. Eine Botschaft an eine Gruppe von Menschen, die nie wollten, dass ich bei diesem Klub erfolgreich bin. Aber ich werde dazu nicht mehr sagen."



