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imago-sport-1083517472.jpgZUMA Press Wire
Muhammad Zaki
Übersetzt von

Kuriose Szenen in Frankreich: Trainer feiert sich nach Sieg gegen den Ex-Klub vor dessen Fankurve frenetisch selbst und löst riesige Rudelbildung aus

L. Rosenior
FC Chelsea
Paris FC
Straßburg
Paris FC - Straßburg
Frankreich Ligue 1
Premier League

Liam Rosenior geriet nach dem 2:1-Sieg von Paris FC gegen seinen früheren Arbeitgeber Racing Straßburg in den Mittelpunkt einer hitzigen Auseinandersetzung. Die wilden Jubelszenen des englischen Trainers, der Anfang dieses Jahres vom FC Chelsea entlassen wurde, lösten im Stade Jean-Bouin eine Rudelbildung aus, an der Spieler und Mitarbeiter beteiligt waren.

Paris FC sicherte sich in der französischen Hauptstadt dank Treffern von Ilan Kebbal und Pablo Pagis einen hart erkämpften Sieg. Ein spätes Eigentor von Moustapha Mbow sorgte für eine spannende Schlussphase, doch die Gastgeber brachten den Vorsprung über die Zeit und holten alle drei Punkte.

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff drehte sich Rosenior sofort in Richtung der mitgereisten Straßburger Fans. Rosenior, seit diesem Sommer in Paris tätig, schlug sich leidenschaftlich auf die Brust, zeigte mit dem Finger und riss die Arme in Richtung des Auswärtsblocks hoch.

  • Diese Aktionen lösten umgehend eine wütende Reaktion der Gäste aus. Innerhalb von Sekunden waren rund 30 Spieler und Mitglieder des Betreuerstabs beider Klubs in eine massive Schubserei auf dem Platz verwickelt.



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  • imago-sport-1083517455.jpgZUMA Press Wire

    „Sie haben meine Familie respektlos behandelt“

    Auf seiner Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte Rosenior, dass sein provokanter Jubel eine Reaktion auf beleidigende Gesänge gewesen sei. Er warf einem kleinen Teil der mitgereisten Fans vor, mit persönlichen Beleidigungen eine Grenze überschritten zu haben.

    "Sie haben meine Familie respektlos behandelt", erklärte er. "Ich möchte das ganz klar sagen: es war ein kleiner Teil der Fans. Straßburg Straßburg ist ein fantastischer Fußballklub, mit großartigen Menschen, die für den Klub arbeiten, und großartigen Menschen, die den Klub unterstützen."

    Der englische Trainer gab zu, dass sein Jubel auch an seine Kritiker adressiert war. "Für mich war es in dieser Art zu jubeln eine Botschaft. Eine Botschaft an eine Gruppe von Menschen, die nie wollten, dass ich bei diesem Klub erfolgreich bin. Aber ich werde dazu nicht mehr sagen."


  • Was hat Roseniors Entlassung beim FC Chelsea mit der Provokation gegen Straßburg zu tun?

    Rosenior hatte Straßburg 18 Monate lang trainiert, bevor er in der vergangenen Saison zum FC Chelsea wechselte. Beide Klubs gehören zum Kosmos von BlueCo. Seine Zeit an der Stamford Bridge verlief jedoch desaströs und dauerte nur 106 Tage, bevor er im April nach fünf torlosen Niederlagen in Folge entlassen wurde. Zurück in Frankreich, kochten die Emotionen bei seinem Duell mit seinem früheren Arbeitgeber hoch.


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