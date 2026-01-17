Die Premier League ist nun mal so ein Wettbewerb, der einen schnell packt – selbst dann, wenn Ihr nur mal kurz reinzappen wolltet. Auch wenn Rechte klar geregelt sind, lohnt sich ein sauberer Überblick: Sprich, wer zeigt was, wo läuft die Konferenz, und wie kommt Ihr im Stream zuverlässig rein? Hier hat GOAL die wichtigsten Anlaufstellen für Euch zusammengestellt.

TV-Guide Premier League: Wo laufen die Spiele live im TV und Livestream?

Widget placement below (ott-table)

Widget placement above (ott-table)

Getty Images

Premier League im TV und Livestream: Sky und WOW als zentrale Anbieter

Anders als die Bundesliga, läuft die Premier League in Deutschland komplett bei Sky. Der Pay-TV-Anbieter zeigt Euch also jede Partie live – je nach Eurem Geschmack entweder als Einzelspiel, oder gebündelt in der Konferenz. Wer nicht vor dem TV sitzt, kann die Begegnungen auch per Stream verfolgen: über Sky Go (mit Vertrag) oder flexibel über WOW.

Jetzt anmelden Premier League, DFB-Pokal u.v.m. ab 24,99 Euro/Monat

Konferenz oder Einzelspiel: So läuft ein typischer Premier-League-Spieltag

Je nach Anstoßzeit entscheidet also Ihr im Prinzip nur zwischen zwei Modi: Entweder das volle Fokus-Spiel als Einzelübertragung Eurer, oder die Konferenz, wenn nicht Euer Lieblingsteam spielt und es zeitgleich auf mehreren Plätzen knistert. Gerade samstags oder mittwochs mit mehreren parallelen Ansetzungen ist die Konferenz für Euch meistens der schnelle Weg – und wenn ein Spiel "kippt", könnt Ihr immer noch rüberwechseln.

Getty Images

Carabao Cup als Ergänzung im England-Paket

Seit der Saison 2025/26 liefert Sky auch den Carabao Cup ins Haus. Wer also nicht nur EPL, sondern auch Ligapokal schauen will, dort ebenfalls richtig. Und das macht die Sache ehrlich gesagt deutlich entspannter.

Premier League: Kurzprofil zum Wettbewerb