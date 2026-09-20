"Da ist einfach nichts. Da passiert überhaupt nichts": Liverpool-Legende fordert Bankplatz für Florian Wirtz

"Wirtz war wieder einmal wirklich schlecht. Da ist einfach nichts. Da passiert überhaupt nichts. Das war eine der schlechtesten Leistungen, die ich je von ihm im Liverpool-Trikot gesehen habe", sagte der ehemalige Verteidiger der Reds in seinem Podcast.

Neben der Tatsache, dass der deutsche Nationalspieler auch in der laufenden Saison kaum direkte Torbeteiligungen verbuche, würde auch das Spiel mit Ball - eigentlich seine große Stärke - immer weniger zur Geltung kommen, empfand Carragher.

"Ich habe kritisiert, dass er die Zahlen nicht vorweisen kann. Aber normalerweise, wenn man Wirtz zusieht, ist er präzise und sauber, er hält den Ball, es gibt Dinge, die einem gefallen. Er befreit sich aus engen Situationen, in denen man normalerweise erwartet, dass ein Spieler den Ball verlieren würde", so Carragher.

Mittlerweile mache sich der 48-Jährige jedoch große Sorgen, dass "Wirtz seit seinem Wechsel nach Liverpool nicht nur einfach in schlechter Form ist. Ich glaube, dass das, was wir sehen, genau das ist, was er ist. Und ich habe mir schon vor etwa zwölf Monaten Sorgen um Wirtz gemacht."

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Wie verlief bisher die Saison von Florian Wirtz beim FC Liverpool?

Dabei käme dem 23-Jährigen auch nicht zugute, dass er unter dem neuen Trainer Andoni Iraola mittlerweile auf seiner Lieblingsposition hinter der Spitze agieren dürfe. Stattdessen würden andere Spieler, etwa Dominik Szoboszlai, wegen Wirtz von ihren natürlichen Positionen verdrängt werden.

"Wir hatten erwartet, dass er Liverpool zu einem weiteren Meistertitel und in die Champions League führen würde. Die Lücke, die er schließen muss, um die Erwartungen der Leute auch nur annähernd zu rechtfertigen, ist meiner Meinung nach fast zu groß. Das ist nicht zu schaffen", urteilte Carragher.

Angesichts des bevorstehenden Spitzenspiels gegen Manchester City nach der Länderspielpause empfahl die Reds-Ikone Coach Iraola deshalb, möglicherweise auf Wirtz in der Startelf zu verzichten und anderen Spielern eine Chance zu geben. "Ich denke, Iraola muss hier in Zukunft eine Entscheidung treffen. Wirtz wäre nicht in meiner Liverpool-Mannschaft. Zu Hause gegen Manchester City - für mich darf er nicht in dieser Mannschaft stehen."

Gegen Bournemouth hatte Iraola Wirtz von Anfang an aufgeboten, allerdings wusste der deutsche Nationalspieler kaum zu überzeugen und wurde nach 71 Minuten für Trey Nyoni ausgewechselt. Nach wettbewerbsübergreifend sechs Spielen steht Wirtz nach wie vor bei nur einer direkten Torbeteiligung (ein Assist).