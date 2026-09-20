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Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

"Da ist einfach nichts. Da passiert überhaupt nichts": Liverpool-Legende fordert Bankplatz für Florian Wirtz

Premier League
F. Wirtz
Liverpool

Liverpool-Legende Jamie Carragher hat die Leistung von Florian Wirtz scharf kritisiert. Ihm fehlt mittlerweile der Glaube, dass es wieder besser wird und hat darum einen Rat für Trainer Andoni Iraola.

"Wirtz war wieder einmal wirklich schlecht. Da ist einfach nichts. Da passiert überhaupt nichts. Das war eine der schlechtesten Leistungen, die ich je von ihm im Liverpool-Trikot gesehen habe", sagte der ehemalige Verteidiger der Reds in seinem Podcast.

Neben der Tatsache, dass der deutsche Nationalspieler auch in der laufenden Saison kaum direkte Torbeteiligungen verbuche, würde auch das Spiel mit Ball - eigentlich seine große Stärke - immer weniger zur Geltung kommen, empfand Carragher.

"Ich habe kritisiert, dass er die Zahlen nicht vorweisen kann. Aber normalerweise, wenn man Wirtz zusieht, ist er präzise und sauber, er hält den Ball, es gibt Dinge, die einem gefallen. Er befreit sich aus engen Situationen, in denen man normalerweise erwartet, dass ein Spieler den Ball verlieren würde", so Carragher.

Mittlerweile mache sich der 48-Jährige jedoch große Sorgen, dass "Wirtz seit seinem Wechsel nach Liverpool nicht nur einfach in schlechter Form ist. Ich glaube, dass das, was wir sehen, genau das ist, was er ist. Und ich habe mir schon vor etwa zwölf Monaten Sorgen um Wirtz gemacht."

Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images

Wie verlief bisher die Saison von Florian Wirtz beim FC Liverpool?

Dabei käme dem 23-Jährigen auch nicht zugute, dass er unter dem neuen Trainer Andoni Iraola mittlerweile auf seiner Lieblingsposition hinter der Spitze agieren dürfe. Stattdessen würden andere Spieler, etwa Dominik Szoboszlai, wegen Wirtz von ihren natürlichen Positionen verdrängt werden.

"Wir hatten erwartet, dass er Liverpool zu einem weiteren Meistertitel und in die Champions League führen würde. Die Lücke, die er schließen muss, um die Erwartungen der Leute auch nur annähernd zu rechtfertigen, ist meiner Meinung nach fast zu groß. Das ist nicht zu schaffen", urteilte Carragher.

Angesichts des bevorstehenden Spitzenspiels gegen Manchester City nach der Länderspielpause empfahl die Reds-Ikone Coach Iraola deshalb, möglicherweise auf Wirtz in der Startelf zu verzichten und anderen Spielern eine Chance zu geben. "Ich denke, Iraola muss hier in Zukunft eine Entscheidung treffen. Wirtz wäre nicht in meiner Liverpool-Mannschaft. Zu Hause gegen Manchester City - für mich darf er nicht in dieser Mannschaft stehen."

Gegen Bournemouth hatte Iraola Wirtz von Anfang an aufgeboten, allerdings wusste der deutsche Nationalspieler kaum zu überzeugen und wurde nach 71 Minuten für Trey Nyoni ausgewechselt. Nach wettbewerbsübergreifend sechs Spielen steht Wirtz nach wie vor bei nur einer direkten Torbeteiligung (ein Assist).

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Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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