Erling Haaland hatte gut lachen: Nach dem 5:3-Sieg von Manchester City in der Premier League beim AFC Sunderland konnte sich der norwegische Ausnahmestürmer eine kleine Frotzelei in Richtung der gegnerischen Fans nicht verkneifen.

Diese hatten ihm während des Spiels und nach dem Schlusspfiff einen wenig schmeichelhaften Song gewidmet, in dem sie ihn als einen "beschissenen Brian Brobbey" bezeichneten. Der Niederländer hatte gegen City dreifach genetzt und die Partie damit lange offen gehalten. Haaland aber hatte das letzte Wort und erzielte in der 81. Minute noch sein Tor und machte mit jenem Treffer zum Endstand alles klar.

Als er dann nach Schlusspfiff über den Rasen marschierte, lächelte er Richtung Black-Cats-Anhang, applaudierte und legte schelmisch eine Hand ans Ohr.

Für den ehemaligen Angreifer des BVB bedeutete sein 117. Tor im englischen Oberhaus zugleich eine ganz besondere Leistung: Haaland ist nun das Kunststück gelungen, gegen alle 25 Mannschaften, gegen die er mit City in der Premier League angetreten ist, jeweils mindestens einmal geknipst zu haben. Dies gelang zuvor einzig dem heutigen Bayern-Stürmer Harry Kane in Diensten Tottenham Hotspurs.

Auf Haalands persönlichen Bingokarte fehlte zuvor einzig noch Sunderland, nachdem der 26-Jährige in der Vorsaison in beiden Begegnungen leer ausgegangen war.

Wie lief der Saisonstart von Manchester City?

Auch sonst könnte die Stimmung bei Haaland und seinen Skyblues aktuell kaum besser sein. Der Übergang vom langjährigen Erfolgstrainer Pep Guardiola zum neuen Coach Enzo Maresca ist eindrucksvoll gelungen. City hat die ersten fünf Ligaspiele allesamt gewonnen und thront als einzige Mannschaft ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Auch im Carabao Cuo ist City eine Runde weiter, einzig das Duell mit Meister Arsenal im Community Shield am Anfang der Saison ging verloren.

Maresca frohlockte nach dem Erfolg im Etihad Stadium: "Um ehrlich zu sein, gewinne ich lieber 1:0 als 5:3, aber ich habe ein sehr schwieriges Spiel erwartet. Ich weiß, wie gut sie sind. Wir haben einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Diese sieben Pflichtspiele waren alle unterschiedlich. Wir haben die Chance, aus jedem Spiel zu lernen."

Haaland hat bereits fünf PL-Treffer markiert und belegt in der Torjägerliste den ersten Platz vor Liverpools Alexander Isak, der am Wochenende beim 1:0-Erfolg der Reds gegen Bournemouth ebenfalls zuschlug.