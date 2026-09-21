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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

Nur ein "beschissener Brian Brobbey"? Erling Haaland reagiert überragend auf die Provokation einiger Sunderland-Fans

Premier League
Manchester City - Sunderland
Manchester City
Sunderland
E. Haaland

Der Norweger vervollständigt seine persönliche PL-Bingokarte und lässt sich auch von einigen Sunderland-Anhängern die Laune nicht verderben.

Erling Haaland hatte gut lachen: Nach dem 5:3-Sieg von Manchester City in der Premier League beim AFC Sunderland konnte sich der norwegische Ausnahmestürmer eine kleine Frotzelei in Richtung der gegnerischen Fans nicht verkneifen.

Diese hatten ihm während des Spiels und nach dem Schlusspfiff einen wenig schmeichelhaften Song gewidmet, in dem sie ihn als einen "beschissenen Brian Brobbey" bezeichneten. Der Niederländer hatte gegen City dreifach genetzt und die Partie damit lange offen gehalten. Haaland aber hatte das letzte Wort und erzielte in der 81. Minute noch sein Tor und machte mit jenem Treffer zum Endstand alles klar.

Als er dann nach Schlusspfiff über den Rasen marschierte, lächelte er Richtung Black-Cats-Anhang, applaudierte und legte schelmisch eine Hand ans Ohr.

Für den ehemaligen Angreifer des BVB bedeutete sein 117. Tor im englischen Oberhaus zugleich eine ganz besondere Leistung: Haaland ist nun das Kunststück gelungen, gegen alle 25 Mannschaften, gegen die er mit City in der Premier League angetreten ist, jeweils mindestens einmal geknipst zu haben. Dies gelang zuvor einzig dem heutigen Bayern-Stürmer Harry Kane in Diensten Tottenham Hotspurs.

Auf Haalands persönlichen Bingokarte fehlte zuvor einzig noch Sunderland, nachdem der 26-Jährige in der Vorsaison in beiden Begegnungen leer ausgegangen war.

Wie lief der Saisonstart von Manchester City?

Auch sonst könnte die Stimmung bei Haaland und seinen Skyblues aktuell kaum besser sein. Der Übergang vom langjährigen Erfolgstrainer Pep Guardiola zum neuen Coach Enzo Maresca ist eindrucksvoll gelungen. City hat die ersten fünf Ligaspiele allesamt gewonnen und thront als einzige Mannschaft ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Auch im Carabao Cuo ist City eine Runde weiter, einzig das Duell mit Meister Arsenal im Community Shield am Anfang der Saison ging verloren.

Maresca frohlockte nach dem Erfolg im Etihad Stadium: "Um ehrlich zu sein, gewinne ich lieber 1:0 als 5:3, aber ich habe ein sehr schwieriges Spiel erwartet. Ich weiß, wie gut sie sind. Wir haben einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Diese sieben Pflichtspiele waren alle unterschiedlich. Wir haben die Chance, aus jedem Spiel zu lernen."

Haaland hat bereits fünf PL-Treffer markiert und belegt in der Torjägerliste den ersten Platz vor Liverpools Alexander Isak, der am Wochenende beim 1:0-Erfolg der Reds gegen Bournemouth ebenfalls zuschlug.

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Häufig gestellte Fragen

Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.

Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.

Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.

Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.

Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.

Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.

Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.

Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.

Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.

Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.

Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.

Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.

Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.

Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.

Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.

Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.

Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.

Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.

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