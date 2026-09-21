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AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Jochen Tittmar

"Er gehört nicht in diese Liga": Auch Andoni Iraola soll sauer auf Florian Wirtz sein

Premier League
Bournemouth - Liverpool
Liverpool
F. Wirtz
A. Iraola

Die negativen Schlagzeilen rund um Liverpools Florian Wirtz wollen einfach nicht aufhören.

Florian Wirtz stand beim 1:0-Erfolg von Liverpool gegen Bournemouth im Fokus. Wie Experte Troy Deeney bei talkSPORT berichtete, trieb der Nationalspieler seinen Coach Andoni Iraola zur Weißglut.

Trotz seines entscheidenden Assists für Alexander Isak musste sich der 23-Jährige heftige Kritik an seinem Auftritt in den ersten 45 Minuten gefallen lassen. In der ersten Halbzeit wies der deutsche Nationalspieler mit mageren 63 Prozent die schwächste Passquote aller Liverpooler Akteure auf.

Am Mikrofon der Sendung "GameDay Live" analysierte Ex-Stürmer Troy Deeney: "Florian Wirtz - ich habe ihn zum ersten Mal live gesehen. Er wirkt einfach nicht so, als gehöre er in diese Liga. Damit meine ich: Er ist eindeutig talentiert, er verfügt eindeutig über die technischen Fähigkeiten. Aber es ist, als würde er nicht daran glauben, dass er ein Tor schießen wird, und nicht daran, dass er das Spiel beeinflussen kann. Liverpool braucht mehr von ihm."

Nach Deeneys Beobachtungen leidet das gesamte Offensivspiel der Reds unter der aktuellen Verunsicherung des ehemaligen Leverkuseners. "Der Rest der Mannschaft fängt an, den Glauben zu verlieren, weil jedes Mal, wenn der Ball zu ihm kommt, das Tempo nachlässt. Das bedeutet, dass (Bradley) Barcola den Ball nicht schnell bekommt, (Cody) Gakpo den Ball nicht schnell bekommt, und das ermöglicht es Bournemouth, sich wieder zu formieren. Und wenn sie sich wieder formieren, verlangsamt das das ganze Spiel. Iraola, der direkt vor uns stand, ist völlig aus der Haut gefahren", schilderte Deeney die Reaktionen von Liverpools Cheftrainer Andoni Iraola an der Seitenlinie.

Florian Wirtz Liverpool 2026-27 FulhamGetty Images

Was kostete Florian Wirtz den FC Liverpool?

Auch nach dem spielentscheidenden Treffer durch Isak legte der talkSPORT-Experte zu Wirtz nach: "Sein Kopf arbeitet schneller als sein Körper. Er spielt nicht ungezwungen. Beim Aufwärmen sieht er unglaublich aus. Es wirkt mühelos, aber wenn er spielt, denkt er über alles zu viel nach."

Die anhaltenden Anpassungsschwierigkeiten des Mittelfeldakteurs ziehen sich bereits seit seinem Wechsel an die Anfield Road. Wirtz war im vergangenen Sommer für die damalige Premier-League-Rekordsumme von 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach England transferiert worden. In seiner Debütsaison kam er wettbewerbsübergreifend auf sieben Treffer sowie neun Vorlagen.

In den ersten sechs Pflichtspielen der aktuellen Spielzeit gelang dem Spielmacher weder ein eigener Treffer noch eine Torvorlage. Sein letztes Tor im Trikot des Traditionsklubs datiert vom 25. April beim 3:1-Heimsieg gegen Crystal Palace.

Zum Vergleich: In seinem letzten Jahr in Deutschland verzeichnete der Nationalspieler in 45 Pflichtspieleinsätzen für Leverkusen 16 Tore und 15 Assists. Wirtz' Arbeitspapier in Liverpool ist bis 2030 gültig.

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Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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