Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze

Polen Ekstraklasa

Polen Ekstraklasa Übersicht

Mehr
Werbung

Polen Ekstraklasa, Spielplan und Ergebnisse

Samstag, 19. September
Zaglebie Lubin badge
Zaglebie Lubin
ZAG
0
Wisla Plock badge
Wisla Plock
PLO
2
END
Bialystok badge
Bialystok
JAG
1
Legia Warschau badge
Legia Warschau
LEG
3
END
Lech Posen badge
Lech Posen
LCH
5
Radomiak Radom badge
Radomiak Radom
RAR
1
END
Donnerstag, 8. Oktober
Wieczysta Krakow badge
Wieczysta Krakow
WKR
Wisla Plock badge
Wisla Plock
PLO
Rakow Czestochowa badge
Rakow Czestochowa
RAK
GKS Kattowitz badge
GKS Kattowitz
GKA
Freitag, 9. Oktober
Cracovia badge
Cracovia
CKR
Zaglebie Lubin badge
Zaglebie Lubin
ZAG
Mehr

Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Gornik Zabrze crestGornik Zabrze9711168822
U
S
S
S
S
2Legia Warschau crestLegia Warschau95401981119
S
U
S
U
U
3Lech Posen crestLech Posen86111771019
S
N
S
S
S
4Wisla Krakau crestWisla Krakau95221712517
S
S
U
S
U
5Pogon Stettin crestPogon Stettin8431126615
S
S
U
U
U
Mehr

Apuestas destacadas

Por qué el Barcelona y los goles siguen mereciendo la pena en LaLiga
Weitere Artikel zum Thema Wetten anzeigen