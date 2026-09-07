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Polen Ekstraklasa
Polen Ekstraklasa Übersicht
Polen Ekstraklasa, Spielplan und Ergebnisse
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Samstag, 19. September
Donnerstag, 8. Oktober
Freitag, 9. Oktober
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Gornik Zabrze
|9
|7
|1
|1
|16
|8
|8
|22
|2
|Legia Warschau
|9
|5
|4
|0
|19
|8
|11
|19
|3
|Lech Posen
|8
|6
|1
|1
|17
|7
|10
|19
|4
|Wisla Krakau
|9
|5
|2
|2
|17
|12
|5
|17
|5
|Pogon Stettin
|8
|4
|3
|1
|12
|6
|6
|15