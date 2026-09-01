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Borussia Dortmund v Hamburger SV - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Andreas Königl

Einigung erzielt! BVB holt Ersatz für Giannis Konstantelias vom FC Arsenal

Transfers
Borussia Dortmund
Bundesliga
FC Arsenal
Premier League
E. Nwaneri
M. Regula
Zaglebie Lubin
Polen Ekstraklasa

Der BVB ist auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Giannis Konstantelias wohl beim FC Arsenal fündig geworden und leiht Ethan Nwaneri aus.

Borussia Dortmund hat auf die schwere Verletzung von Neuzugang Giannis Konstantelias reagiert und steht vor einer Verpflichtung von Ethan Nwaneri vom FC Arsenal. Dies berichtet unter anderem Transferjournalist Fabrizio Romano.

Demnach bestünde bereits eine mündliche Einigung, wobei sich der 19-Jährige in der Nacht zum Deadline Day am Dienstag für einen Wechsel zum BVB ausgesprochen haben soll, der Nwaneri für eine Saison ausleihen wird. Dortmund soll zudem das komplette Gehalt übernehmen.

Die Schwarz-Gelben finden somit die gesuchte Alternative zu Konstantelias, der sich beim 2:0 beim Bundesliga-Auftakt gegen den Hamburger SV einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird somit ein halbes Jahr lang ausfallen wird.

BVB war offenbar auch an Toptalent aus Polen und Nick Woltemade dran

Am Montag hatte das polnische Portal Meczyki noch berichtet, der BVB sei sich mit Marcel Regula vom polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin einig.

Dortmund hätte den polnischen U21-Nationalspieler demnach wohl schon länger im Auge, soll ihn bereits vor Ort beobachtet haben. Einen Wechsel zum englischen Zweitligisten FC Burnley lehnte Regula laut Meczyki zuletzt ab, neben dem BVB habe auch Feyenoord Rotterdam Interesse angemeldet. Die Ablöse für den Youngster würde dem Vernehmen nach unter zehn Millionen Euro liegen.

Ob Dortmund theoretisch Regula und Nwaneri im Doppelpack in den Signal-Iduna-Park lotsen könnte, ist offen. 

Neben Nwaneri und Regula soll sich der BVB auf der Suche nach einem Konstantelias-Ersatz auch bei Newcastle United wegen Nick Woltemade erkundigt haben. Doch den deutschen Nationalspieler wird es dem Vernehmen nach per Leihe zu Juventus Turin ziehen.

Ethan Nwaneri Arsenal 2025-26Getty Images
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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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