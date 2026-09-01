Einigung erzielt! BVB holt Ersatz für Giannis Konstantelias vom FC Arsenal

Borussia Dortmund hat auf die schwere Verletzung von Neuzugang Giannis Konstantelias reagiert und steht vor einer Verpflichtung von Ethan Nwaneri vom FC Arsenal. Dies berichtet unter anderem Transferjournalist Fabrizio Romano.

Demnach bestünde bereits eine mündliche Einigung, wobei sich der 19-Jährige in der Nacht zum Deadline Day am Dienstag für einen Wechsel zum BVB ausgesprochen haben soll, der Nwaneri für eine Saison ausleihen wird. Dortmund soll zudem das komplette Gehalt übernehmen.

Die Schwarz-Gelben finden somit die gesuchte Alternative zu Konstantelias, der sich beim 2:0 beim Bundesliga-Auftakt gegen den Hamburger SV einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird somit ein halbes Jahr lang ausfallen wird.

BVB war offenbar auch an Toptalent aus Polen und Nick Woltemade dran

Am Montag hatte das polnische Portal Meczyki noch berichtet, der BVB sei sich mit Marcel Regula vom polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin einig.

Dortmund hätte den polnischen U21-Nationalspieler demnach wohl schon länger im Auge, soll ihn bereits vor Ort beobachtet haben. Einen Wechsel zum englischen Zweitligisten FC Burnley lehnte Regula laut Meczyki zuletzt ab, neben dem BVB habe auch Feyenoord Rotterdam Interesse angemeldet. Die Ablöse für den Youngster würde dem Vernehmen nach unter zehn Millionen Euro liegen.

Ob Dortmund theoretisch Regula und Nwaneri im Doppelpack in den Signal-Iduna-Park lotsen könnte, ist offen.

Neben Nwaneri und Regula soll sich der BVB auf der Suche nach einem Konstantelias-Ersatz auch bei Newcastle United wegen Nick Woltemade erkundigt haben. Doch den deutschen Nationalspieler wird es dem Vernehmen nach per Leihe zu Juventus Turin ziehen.