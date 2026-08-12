Während der BVB im Poker um Said El Mala in die Vollen geht, hat der 1. FC Köln offenbar schon einen Nachfolger für den Shootingstar gefunden. Nach Informationen der Spor Bild ist die Wahl auf Marcel Regula gefallen, der den potenziell frei werdenden Kaderplatz bei den Geißböcken einnehmen soll.





Sportchef Thomas Kessler habe demnach bereits konkrete Gespräche mit der Spielerseite über eine künftige Zusammenarbeit geführt und stünde in direktem Kontakt mit dessen Arbeitgeber Zaglebie Lubin. Als Ablösesumme würden für das 19-jährige Talent aus Polen stolze acht Millionen Euro fällig, wodurch Regula bei einer Verpflichtung zum drittteuersten Einkauf der Domstädter avancieren würde - hinter Jhon Cordoba (17 Millionen Euro, 2017/18 von Mainz 05) und Vereinsikone Lukas Podolski (zehn Millionen Euro, 2009/10 vom FC Bayern München).

Stemmbar ist der kostspielige Transfer für die Kölner nur mithilfe eines Verkaufs von El Mala. Dementsprechend muss Kessler eine endgültige Einigung mit dem BVB abwarten, der sein Angebot übereinstimmenden Medienberichten zufolge abermals erhöht haben soll.

War auch der BVB an Marcel Regula interessiert?

Die Höhe der neuen Offerte soll sich auf einen Sockelbetrag von 50 Millionen Euro plus Boni belaufen, was die hohen Forderungen des FC nach aktuellem Stand erfüllen würde. El Mala würde somit zum neuen Rekordtransfer des BVB aufsteigen und Ousmane Dembele (35 Millionen Euro, 2016 von Stade Rennes) ablösen. Die hohe Investition beruht nach Informationen der Sport Bild auch auf einer potenziellen Wertsteigerung, die bei dem deutschen U21-Nationalspieler zu erwarten ist.

Bei Kölns angeblichem Transferziel Regula besteht indes eine durchaus kuriose Verbindung zum BVB. Wie meczyki.pl Anfang August berichtete, meldete auch die Borussia Interesse an einer Verpflichtung des Teenagers an. Dies hätte der Verein dem polnischen Sportportal sogar bestätigt. Inzwischen liegt in Dortmund allerdings der volle Fokus auf El Mala, mit dem obendrein schon länger eine Einigung über die Vertragsmodalitäten bestehen soll.

Regula, der sich vorrangig im offensiven Mittelfeld und im Gegensatz zu El Mala weniger auf dem Flügel wohlfühlt, verbuchte in der abgelaufenen Saison in 32 Einsätzen zwölf Torbeteiligungen für Zaglebie Lubin. Auch in der noch jungen Spielzeit der ersten polnischen Liga (Ekstraklasa) erzielte er schon einen Treffer.

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