Lukas Podolski rastet aus! Rote Karte zwei Minuten nach der Einwechslung

Podolski wurde von Trainer Michal Gasparik in der Nachspielzeit eingewechselt und lieferte sich kurz darauf mit seinen Gegenspielern Stratos Svarnas und Michael Ameyaw einen hitzigen Kampf um den Ball. Dabei griff Ameyaw dem 40-Jährigen an den Hals. Podolski ging zu Boden, sein Kontrahent streifte ihn nochmal mit dem Arm an der Brust.

Podolski rastete daraufhin aus, schlug aus und erwischte Ameyaw in der Bauchregion. Schiedsrichter Pawel Raczkowski zeigte dem 130-maligen deutschen Nationalspieler nur zwei Minuten nach dessen Hereinnahme die Rote Karte. Podolski, für den es der fünfte Platzverweis seiner Profilaufbahn war, droht nun eine empfindliche Sperre.