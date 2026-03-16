Lukas Podolski sind in der polnischen Ekstraklasa die Sicherungen durchgebrannt. Beim 3:1-Sieg seines Klubs Gornik Zabrze im Spitzenspiel gegen Rakow Czestochowa flog der Weltmeister von 2014 kurz nach seiner Einwechslung wegen einer Tätlichkeit vom Platz.
Lukas Podolski rastet aus! Rote Karte zwei Minuten nach der Einwechslung
Podolski wurde von Trainer Michal Gasparik in der Nachspielzeit eingewechselt und lieferte sich kurz darauf mit seinen Gegenspielern Stratos Svarnas und Michael Ameyaw einen hitzigen Kampf um den Ball. Dabei griff Ameyaw dem 40-Jährigen an den Hals. Podolski ging zu Boden, sein Kontrahent streifte ihn nochmal mit dem Arm an der Brust.
Podolski rastete daraufhin aus, schlug aus und erwischte Ameyaw in der Bauchregion. Schiedsrichter Pawel Raczkowski zeigte dem 130-maligen deutschen Nationalspieler nur zwei Minuten nach dessen Hereinnahme die Rote Karte. Podolski, für den es der fünfte Platzverweis seiner Profilaufbahn war, droht nun eine empfindliche Sperre.
Lukas Podolski ist bei Gornik Zabrze Ergänzungsspieler
Für den 40-Jährigen setzt sich eines sportlich durchwachsene Saison fort. In seinem fünften Jahr bei Gornik ist Podolski Teilzeitkraft. Er absolvierte bislang zwölf Ligaspiele, davon allerdings keines über die vollen 90 Minuten. Auf seinen ersten Saisontreffer wartet der Stürmer noch.
Dank des Heimsiegs mischt Zabrze im Titelkampf des polnischen Oberhauses weiter mit. Der Klub zog an Rakow vobei und belegt aktuell den vierten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Zaglebie Lubin beträgt nach 25 Spieltagen drei Zähler. Zabrze hofft auf die erste Meisterschaft seit 1988.
Lukas Podolskis Leistungsdaten bei Gornik Zabrze
- Einsätze: 130
- Tore: 25
- Assists: 22
- Gelbe Karten: 24
- Platzverweise: 1