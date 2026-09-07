Klubboss enthüllt: Der BVB plant für die Zukunft mit diesem Offensiv-Star

Eine Verpflichtung von Marcel Regula durch Borussia Dortmund kam in diesem Sommer zwar nicht zustande, doch das Interesse der Dortmunder ist offenbar keineswegs erloschen. Pawel Jez, Klubchef von Zaglebie Lubin, erklärte gegenüber Canal+: "Borussia Dortmund plant für die Zukunft mit Marcel Regula. Wir werden sehen, ob es im Winter oder erst im kommenden Sommer so weit sein wird."

Der BVB hatte sich auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Giannis Konstantelias auch mit Regula beschäftigt. Zwischenzeitlich gab es sogar Berichte, wonach sich beide Klubs bereits auf einen Transfer geeinigt und Lubin dem Offensivtalent die Freigabe erteilt habe. Letztlich änderten die Dortmunder jedoch ihre Pläne und entschieden sich stattdessen für eine Leihe von Ethan Nwaneri vom FC Arsenal.

Ein erneuter Vorstoß bei Regula könnte deshalb bereits im Winter zum Thema werden. Denn dem Vernehmen nach besitzt Arsenal eine Rückholklausel für Nwaneri, die bereits im Januar aktiviert werden kann. Regula ist zudem kein Unbekannter im deutschen Fußball: Als ein Wechsel von Said El Mala zum BVB im Raum stand, galt der 19-Jährige beim 1. FC Köln angeblich als Wunschkandidat.