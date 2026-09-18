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England EFL Cup

England EFL Cup Übersicht

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England EFL Cup, Spielplan und Ergebnisse

Dienstag, 15. September
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1
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Mittwoch, 16. September
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Montag, 26. Oktober
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ARS
Dienstag, 27. Oktober
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MCI
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Brighton
BHA
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Manchester City crestManchester City5500135815
S
S
S
S
S
2Arsenal crestArsenal540184412
N
S
S
S
S
3Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion53111651110
S
S
U
N
S
4Brentford crestBrentford523010469
S
U
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5Leeds United crestLeeds United52307349
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S
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