Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Reds sich trotz einer rotierten Startelf gegen die Spurs durchsetzen.

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Die besten Wetten für Liverpool vs Tottenham

1X2 – Liverpool zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten

Torschütze oder Vorlage – Rio Ngumoha zu einer Quote von 1,90 bei Interwetten

Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,83 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Liverpool 2:1 Tottenham

: Liverpool 2:1 Tottenham Torschützen-Wett-Tipp: Liverpool – Ngumoha, Munoz; Tottenham – Solanke

Liverpool und Tottenham wurden in der 3. Runde des EFL Cups zusammengelost. Die Partie gilt bereits als das Duell dieser Runde.

Andoni Iraolas Reds gehen nach einem enttäuschenden Wochenende in dieses Pokalspiel. Liverpool kam zu Hause gegen den kriselnden Aufsteiger FC Fulham nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Gastgeber wirkten im letzten Drittel fahrig und brachten trotz 56 % Ballbesitz nur drei Torschüsse zustande.

Angesichts Iraolas bevorzugter Spielweise ist am Dienstag eine deutliche Rotation der Startelf zu erwarten. Spieler wie Wataru Endo, Rio Ngumoha, Lewis Koumas und Trey Nyoni dürften gegen die schwächelnden Spurs allesamt zum Einsatz kommen.

Roberto De Zerbis Tottenham reist in denkbar schlechter Verfassung nach Anfield. Die Truppe steht nach vier Premier-League-Spielen bei nur zwei Punkten und wartet noch auf das erste Saisontor.

Das torlose Remis daheim gegen Everton brachte die aktuelle Lage auf den Punkt. Die Spurs kamen nur auf zwei Schüsse aufs Tor. Evertons Keeper Jordan Pickford verbrachte einen ruhigen Abend. Immerhin gewannen die Londoner in der zweiten Runde dieses Wettbewerbs 5:1 gegen Charlton. Ihre rotierte Elf will nun auch an der Anfield Road offensiv nachlegen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Liverpool vs Tottenham

Liverpool : Mamardashvili, Frimpong, Araújo, Endo, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Ngumoha, Koumas, Barcola, Muñoz

: Mamardashvili, Frimpong, Araújo, Endo, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Ngumoha, Koumas, Barcola, Muñoz Tottenham Hotspur: Kinsky, Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson, Fernandes, Tonali, Kudus, Gallagher, Savinho, Solanke

Die Reds haben die Nase vorn in Anfield

Tottenham hat nur zwei der vergangenen 20 Duelle mit Liverpool gewonnen. De Zerbis Mannschaft hat in dieser Saison noch kein einziges Premier-League-Tor erzielt. Das ist der schwächste Saisonstart in Sachen Torgefahr in der Vereinsgeschichte.

Zwei Punkte aus vier Spielen setzen den Italiener nach dem starken Saisonfinish der Vorsaison zusätzlich unter Druck.

Liverpool hat diesen Wettbewerb mit zehn Titeln so oft gewonnen wie kein anderer Klub. Auch Anfield war für die Spurs seit über einem Jahrzehnt ein schwieriges Pflaster. Iraola dürfte rotieren, doch die Kaderbreite der Reds sollte den Ausschlag geben. Die Reds als Sieger auf heimischem Boden bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 55,6 % wirkt wie ein solider Ausgangspunkt.

Liverpool vs Tottenham Wette 1: 1X2 – Liverpool zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten

Ngumoha will bei Iraola Eindruck hinterlassen

Der EFL Cup könnte Rio Ngumoha eine weitere Gelegenheit bieten, sich in Iraolas Startelf zu spielen. Der Teenager stand bereits beim Champions-League-Sieg gegen Atlético Madrid Anfang des Monats in der Anfangsformation. Am Dienstagabend will er erneut überzeugen.

Liverpool muss zudem auf Cody Gakpo, Enrico Chiesa und Hugo Ekitiké verzichten. Das könnte Ngumohas Chancen auf einen Startplatz zusätzlich verbessern.

Die Reds dürften gegen Spurs, denen jeglicher offensive Rhythmus fehlt, den Ballbesitz dominieren. Ngumoha sollte dabei viele gefährliche Aktionen erleben. Das offensichtliche Risiko besteht darin, dass Iraola ihn zunächst auf die Bank setzt, ein Startelf-Einsatz erscheint aber wahrscheinlicher.

Liverpool vs Tottenham Wette 2: Torschütze oder Vorlage – Rio Ngumoha zu einer Quote von 1,90 bei Interwetten

Value bei den Toren auf beiden Seiten

Acht der vergangenen zehn direkten Duelle brachten mindestens drei Tore, wobei beide Mannschaften trafen. Das entspricht einer Quote von 80 % gegenüber der impliziten Wahrscheinlichkeit des Marktes von 54,6 %. Daraus ergibt sich eine klare Value-Lücke, die sich anvisieren lässt.

Liverpool hat in dieser Saison in vier von sechs Spielen ein Gegentor kassiert. Tottenham wiederum traf in der vorigen Runde gleich fünfmal gegen Charlton Athletic.

Pokalspiele lockern die Spielweise beider Teams tendenziell auf. Das klare Risiko bleibt die Torarmut der Spurs in der Premier League. Zudem wirkten die beiden separaten 0:0-Unentschieden beider Teams am vergangenen Wochenende wie eine Ausnahme. Das könnte der beste Value-Tipp unter den drei Liverpool vs Tottenham Wett-Tipps für Dienstag sein.

Liverpool vs Tottenham Wette 3: Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,83 bei Interwetten

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