"Stiehlt allen die Show.": Deutsche Nachwuchs-Hoffnung verzückt England nach Doppelpack für Manchester City

Doch seine beiden Treffer beim 5:0 (2:0) im Ligapokal gegen den Zweitligisten Norwich City, fügte er selbstbewusst an, seien "erst der Anfang, ich habe eine große Karriere vor mir".

Das glauben auch die Experten auf der Insel - und beim Deutschen Fußball-Bund. Der Sohn des früheren Hertha-Profis Christopher Samba und einer Deutschen ist für das anstehende Fünf-Nationen-Turnier in Spanien (22.9. bis 4.10.) erstmals für die deutsche U19-Nationalmannschaft nominiert - ein Coup, denn Samba hat bereits für die englische U17 und U16 gespielt. Auch für Frankreich könnte er auflaufen.

Für City, wo er bereits seit der U9 spielt, hat Samba in seiner ersten Saison bei der U18 im vergangenen Jahr 24 Tore erzielt und zehn weitere vorbereitet. Sein Freistoßtreffer entschied im Mai das Juniorenfinale im FA Cup gegen Stadtrivale United (2:1) mit.

"Er ist jung, voller Energie und stark", sagte City-Teammanager Enzo Maresca am Donnerstagabend, "er kann selbst abschließen oder Mitspieler in Szene setzen. Ich bin zufrieden. Hoffentlich können wir ihm mehr Chancen geben."

Floyd Samba bei Manchester City in ungewohnter Rolle aufgeboten

Auch die englische Presse war begeistert. Der Guardian schwärmte vom "Teenage Star", die Daily Mail schrieb: "Ein neuer Star ist geboren." Die BBC berichtete: "Samba stiehlt allen die Show."

Und das, obwohl der Mittelfeldspieler in ungewohnter Rolle als Mittelstürmer aufgeboten worden war. "Das haben wir erst in den letzten zwei oder drei Tagen ausprobiert. Er ist sicher kein klassischer Neuner, aber er hat seine Sache gut gemacht", sagte Trainer Maresca.