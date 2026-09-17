Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Manchester City seine junge Offensive gegen einen anfälligen Championship-Gegner glänzen lässt und die Partie zu Null gewinnt.

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Die besten Wetten für Manchester City vs Norwich City

Manchester City gewinnt zu Null zu einer Quote von 1,95 bei Oddset

Allan Elias Torschütze jederzeit zu einer Quote von 2,30 bei Oddset

Über 1,5 Tore (1. Halbzeit) zu einer Quote von 1,72 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Manchester City 3:0 Norwich City

: Manchester City 3:0 Norwich City Torschützen-Wett-Tipp: Manchester City – Allan, Anderson, Ndiaye

Manchester City geht als Titelverteidiger in die dritte Runde des EFL Cup, nachdem man im Vorjahr das Finale gegen Arsenal gewonnen hat. Enzo Marescas Mannschaft hat mit dem Championship-Klub Norwich ein machbares Heimspiel zugelost bekommen.

Die Skyblues haben fünf Spiele in Folge in allen Wettbewerben gewonnen. Ihr jüngster Derbysieg bei Manchester United war besonders eindrucksvoll, da sie die letzte Stunde in Unterzahl bestritten. Nach dem körperlich zehrenden Duell gegen United wird Maresca seinen Kader mit mehreren Talenten durchrotieren.

Norwich reist nach einer 4:3-Niederlage bei Middlesbrough an. Zuvor hatte Philippe Clements Mannschaft zwei Spiele in Serie gewonnen. Die Canaries präsentieren sich mit ihrem vergleichsweise jungen, von Routinier und Kapitän Kenny McLean geführten Kader bislang extrem inkonstant.

Jack Stacey, Jacob Wright und Paris Maghoma werden allesamt zurückerwartet. Jovon Makama könnte im Angriff seinen ersten Saisonstart bekommen. Die beiden Teams trafen zuletzt im Februar 2022 aufeinander, als City mit 4:0 gewann.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester City vs Norwich City

Manchester City: Donnarumma, Lewis, Vitor Reis, Khusanov, O'Reilly, Kovacic, Bouaddi, Anderson, Allan Elias, Ndiaye, Monga

Norwich City: Kovačević, Stacey, Córdoba, Chrisene, McConville, Wright, Maghoma, Sarmiento, Slimane, Musaba, Makama

Bei den Canaries ist schon ein Tor schwer vorstellbar, geschweige denn ein Sieg

City hat in fünf Pflichtspielsiegen in Serie kein Gegentor kassiert. Sogar bei Manchester United hielten die Skyblues trotz einer Stunde in Unterzahl die Null.

Gianluigi Donnarumma dürfte seinen Platz im Tor behalten. Da nur drei Tage später ein Premier-League-Spiel ansteht, wird Maresca naturgemäß rotieren. Trotzdem sind die Ersatzspieler weiterhin etablierte Nationalspieler. Mateo Kovacic und Ayyoub Bouaddi sollten im Mittelfeld für Kontrolle sorgen.

Marescas Abwehr wirkt trotz des sommerlichen Umbruchs eingespielt. Norwich spielt in der Championship und kassierte am Samstag vier Gegentore bei Middlesbrough. Zwar erzielten die Canaries dabei selbst drei Treffer, doch am Donnerstagabend werden sie deutlich weniger Ballbesitz haben als im Riverside Stadium. Die Wette auf einen Sieg der Hausherren zu Null ist unser bester Value-Tipp aus unserem Trio an Manchester City vs Norwich City Wett-Tipps.

Manchester City vs Norwich City Wette 1: Manchester City gewinnt zu Null zu einer Quote von 1,95 bei Oddset

Die ideale Gelegenheit für Allan

Allan Elias ist in England noch eine unbekannte Größe. Der 22-Jährige wechselte am Deadline Day für 32 Millionen Pfund von Palmeiras. Er kam als sechster Sommerneuzugang von City, um Savinho zu ersetzen.

Er hat für den Klub noch nicht in der Startelf gestanden, und dies wirkt wie eine naheliegende Gelegenheit, sich zu zeigen. In Brasilien machte er sich einen Namen für seine Dribblings und seinen unermüdlichen Einsatz. Elias verzeichnete 21 Torbeteiligungen in 96 Einsätzen für Palmeiras.

Genau diese Qualitäten sind gegen den tiefstehenden Norwich-Block gefragt. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 43,5 % wirkt großzügig dafür, dass er einen Weg durch Norwichs löchrige Defensive findet.

Manchester City vs Norwich City Wette 2: Allan Elias Torschütze jederzeit zu einer Quote von 2,30 bei Oddset

Ein früher Torreigen ist zu erwarten

Norwichs letztes Ligaspiel brachte vier Tore in der ersten Halbzeit. Der vorherige Auswärtsauftritt lieferte vor der Pause weitere drei Treffer. Clements Mannschaft ist derzeit in offene, chaotische Spiele verwickelt, was mit Blick auf das Duell mit City alles andere als ideal ist.

Die Canaries kassierten am Samstag zudem vier Gegentore bei Middlesbrough. City wird bestrebt sein, dieses Duell vor der Stundenmarke zu entscheiden. Maresca hat drei Tage später ein Premier-League-Spiel gegen Sunderland vor der Brust.

Eine frühe Kontrolle über das Spiel würde die zweite Halbzeit deutlich einfacher gestalten. City hat zudem in jedem Saisonspiel getroffen. Selbst mit Nachwuchsspielern im Angriff erwarten wir hier mindestens zwei Tore in der ersten Halbzeit.

Manchester City vs Norwich City Wette 3: Über 1,5 Tore (1. Halbzeit) zu einer Quote von 1,72 bei Oddset

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