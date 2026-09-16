Der ungarische Nationalspieler Dominik Szoboszlai hat mit einem Traumtor für den FC Liverpool beim Carabao-Cup-Erfolg über Tottenham Hotspur (3:1) für den Glanzpunkt gesorgt und wurde anschließend gefeiert.

Im strömenden Regen an der Anfield Road markierte der ehemalige Mittelfeldspieler von RB Leipzig sehenswert den Treffer zum Endstand. Ein Zuspiel Cody Gakpos in zentraler Position ließ Szoboszlai von der Brust abtropfen, ließ den Ball einmal aufspringen und nagelte ihn anschließend aus knapp 30 Metern mit rechts in den rechten Winkel.

Tottenhams Keeper Martin Dubravka flog zwar sehenswert, streckte sich angesichts der wunderschönen Flugkurve des Balles aber vergeblich. Während Fans und Kommentatoren in Ekstase gerieten, jubelte Szoboszlai, indem er demonstrativ den Finger an sein rechtes Ohr legte. "Manche mögen ihn für arrogant halten, aber wenn man solche Tore schießen kann, wer wäre das nicht?", fragte die Daily Mail.

"Er hat das Publikum mit einem Jahrhunderttor verzaubert", schrieb später das ungarische Medium index.hu. Für Sky Sports war der Treffer "magisch" und "außergewöhnlich".

Auch Liverpools neuer Trainer Andoni Iraola schwärmte: "Das dritte Tor ist Weltklasse, es ist überragend". Zur den besonderen Fähigkeiten Szoboszlais bei Distanzschüssen meinte er: "Die Sache bei ihm ist, dass du vor dem Schuss darauf vertraust, dass er ein Tor schießen kann. Bei anderen Spielern denkst du vielleicht: 'Es ist zu weit.' Bei ihm denkt man, dass es ein Tor werden kann."

Für Szoboszlai war es der dritte Saisontreffer im sechsten Spiel dieser Saison. Zuvor hatte er bereits beim 2:2 zum Premier-League-Auftakt gegen Newcastle United und auch beim 2:1-Erfolg in der Champions League gegen Atletico Madrid genetzt.

Um Szoboszlais Position gibt es bei den Reds durchaus Diskussionen. Weil das eingespielte Meister-Mittelfeld aus der Saison 2024/25 mit Szoboszlai, Ryan Gravenberch und Alexis Mac Allister nach der Verpflichtung von Spielgestalter Florian Wirtz umgebaut wurde, kam Szoboszlai zwischenzeitlich etwas weiter hinten zum Einsatz.

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Außerdem hat Liverpool Probleme auf der Position des Rechtsverteidigers, weswegen der 25-Jährige hier mehrfach aushalf. Gegen die Spurs kam er nach gut einer Stunde für Youngster James McConnell in die Partie und war auf seiner angestammten Position unterwegs.

Wirtz wurde gegen die Spurs geschont und stand nicht im Kader. Durch den Erfolg gegen den Ligarivalen aus London zog Liverpool in die vierte Runde des Carabao Cups ein. Vor der Länderspielpause trifft der Tabellenachte am Sonntag auf Iraolas Ex-Klub AFC Bournemouth.