Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Arsenal erneut zu Null gewinnt, während Ipswich zumindest zur Halbzeit mithalten kann.

Informiere dich über den ODDSET Bonus Code

Hier wettest du bei den besten Sportwetten Anbieter in Deutschland

Sichere dir die aktuell besten Sportwetten Bonus Angebote

Die besten Wetten für Ipswich Town vs Arsenal

Handicap 1. Halbzeit 3-Wege – Ipswich +1 zu einer Quote von 1,95 bei Oddset

Tor oder Vorlage – Noni Madueke zu einer Quote von 1,75 bei Oddset

Arsenal gewinnt zu Null zu einer Quote von 2,40 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Ipswich Town 0:2 Arsenal

: Ipswich Town 0:2 Arsenal Torschützen-Wett-Tipp: Arsenal – Gyökeres, Madueke

Ipswich Town empfängt am Dienstag die Meister der Premier League in Suffolk zum Drittrunden-Duell im EFL Cup. Für die Tractor Boys geht es um den Einzug ins Achtelfinale.

Gary O'Neils Truppe ist solide in die Rückkehr ins Oberhaus gestartet. Mit sechs Punkten aus vier Spielen steht Ipswich in der oberen Tabellenhälfte. Arsenal wird allerdings eine deutlich härtere Prüfung als Crystal Palace, die Ipswich am Samstag mit 3:2 in Selhurst Park besiegt hat.

O'Neil dürfte seine Elf für dieses Mittwochspiel im Pokal durchmischen. Emersonn (Oberschenkel) wird voraussichtlich geschont, während Zian Flemming an seinem ersten Treffer für den Klub vom Samstag anknüpfen will. Auch Jaden Philogene, Darnell Furlong, Florentino Luis und Kasey McAteer könnten zum Einsatz kommen.

Mikel Artetas überragende Gunners haben alle sechs Pflichtspiele der Saison 2026/27 gewonnen. Sie haben 12 Tore erzielt und nur eines kassiert. Die frühe Saisonform deutet darauf hin, dass Arsenal bereits auf einem hohen Niveau agiert.

Der Spielplan der Gunners war zuletzt allerdings knifflig. Auf die schwierige Champions-League-Reise nach Neapel am Mittwoch folgte am Samstagabend das Duell in Sunderland. Arteta wird seine Aufstellung für das dritte Auswärtsspiel innerhalb von sechs Tagen mit Sicherheit anpassen. Die Youngster Max Dowman und Marli Salmon sollen im Kader für einen Startelfeinsatz stehen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Ipswich Town vs Arsenal

Ipswich Town : Walton, Furlong, Greaves, O'Shea, Davis, Florentino, Lukic, McAteer, Maeda, Nunez, Flemming

: Walton, Furlong, Greaves, O'Shea, Davis, Florentino, Lukic, McAteer, Maeda, Nunez, Flemming Arsenal: Kepa, Calafiori, Konsa, Hincapie, Salmon, Zubimendi, Merino, Madueke, Eze, Dowman, Gyökeres

Gunners brauchen Zeit, um in ihren Rhythmus zu finden

Arsenal hat sich zuletzt schwergetan, Abwehrreihen zu knacken. In Neapel stand es zur Halbzeit noch 0:0, bevor Martin Ødegaard in der 75. Minute traf. Auch in Sunderland fielen beide Tore erst nach dem Seitenwechsel.

Arteta wird für dieses Duell zahlreiche Wechsel vornehmen. Ipswich spielt zu Hause und ist nach dem 3:2-Sieg am Samstag in Crystal Palace zusätzlich beflügelt.

Zwar liegt der Hauptfokus der Tractor Boys auf dem Klassenerhalt in der Premier League, doch ein guter Pokallauf würde zusätzlich Selbstvertrauen schaffen. Ipswich hatte in der Vorrunde Leicester ausgeschaltet. Diese Wette benötigt lediglich einen Ipswich-Gleichstand zur Halbzeit.

Ipswich Town vs Arsenal Wette 1: Handicap 1. Halbzeit 3-Wege – Ipswich +1 zu einer Quote von 1,95 bei Oddset

Madueke will mit einer starken Leistung überzeugen

Noni Madueke hat für Arsenal in dieser Saison bislang nur sehr wenige Spiele von Beginn an bestritten. Der EFL Cup ist die Bühne, auf der Kaderspieler unter Arteta ihre Chance bekommen.

Ein starker Auftritt könnte ihm helfen, künftig mehr Einsatzzeit in der Liga einzufordern. Auch Viktor Gyökeres und Eberechi Eze werden voraussichtlich zum Einsatz kommen. Ipswich blieb in fünf Partien der Saison ohne Gegentor kein einziges Mal.

In den letzten drei Spielen kassierte das Team neun Gegentore. Auf dem Portman Road dürfte Arsenal viel Ballbesitz haben. Eine Wette auf ein Tor oder eine Vorlage des ehemaligen Chelsea-Stars bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 57,1 % wirkt fair bewertet.

Ipswich Town vs Arsenal Wette 2: Tor oder Vorlage – Noni Madueke zu einer Quote von 1,75 bei Oddset

Großer Value auf ein weiteres zu Null der Gäste

Arsenal blieb in fünf der letzten sechs Pflichtspiele ohne Gegentor. In der gesamten laufenden Saison kassierte das Team erst ein einziges Gegentor.

David Rayas gehaltener Elfmeter in Sunderland sicherte die nächste weiße Weste. Auch in den letzten sieben direkten Duellen mit Ipswich traf jeweils nur eine Mannschaft.

Arsenal gewann das jüngste Aufeinandertreffen vor zwei Saisons mit 4:0 auf dem Portman Road. Ipswich wird ebenfalls rotieren, da am Samstag in der Premier League ein wichtiges Auswärtsspiel bei Everton wartet. Die größte Sorge ist, dass Ipswich in vier der letzten fünf Spiele getroffen hat. Beim Sieg gegen Palace kassierte das Team zudem zwei Gegentore.

Allerdings dürfte O'Neil Stammkräfte wie Julio Enciso, Emersonn und Exequiel Palacios schonen. Eine geschwächte Ipswich-Elf macht diese Wette zu unserem womöglich besten Value-Tipp aus den Ipswich Town gegen Arsenal Wett-Tipp-Vorhersagen für Dienstag.

Ipswich Town vs Arsenal Wette 3: Arsenal gewinnt zu Null zu einer Quote von 2,40 bei Oddset

+