England EFL Cup - Spielwoche 3 16. Sept. 2026 - 15:00 Old Trafford

Manchester United gegen Brighton & Hove Albion beginnt am 16. Sept. 2026 um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT.

United will sich nach dem Derby-Herzschmerz gegen Manchester zurückmelden

United hat bislang eine ziemlich wechselhafte Resultatserie hingelegt. Zum Auftakt gab es eine überraschende 0:2-Niederlage gegen Hull, danach geriet das Team gegen Ipswich in Rückstand, setzte sich am Ende im Old Trafford in einer Partie, die es dominierte, aber noch mit 5:2 durch. Ainsley Maitland-Niles' Traumtor in der Nachspielzeit im Hill Dickinson Stadium bedeutete, dass sich United trotz einer zweimaligen Führung mit einem 2:2 gegen Everton begnügen musste. Bruno Fernandes hat für Manchester United geglänzt und in dieser Saison bereits drei Tore und eine Vorlage beigesteuert, sorgte aber für Diskussionen, als er in Uniteds 0:1-Niederlage gegen Manchester City am Sonntag mit Phil Foden aneinandergeriet. Der Engländer wurde nach 23 Minuten des Feldes verwiesen, nachdem er gegen Fernandes nachgetreten hatte, doch United brachte es trotzdem fertig, das Spiel trotz einer Überzahl über drei Viertel der Partie zu verlieren.

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Torhungriges Brighton rechnet sich im Old Trafford etwas aus

Brighton unter Fabian Hürzeler hat in dieser Saison für viele Tore gesorgt. Brighton hat in seinen bisherigen vier Premier-League-Spielen 13 Tore erzielt, zweimal gewonnen, ein spektakuläres 3:4 an der Stamford Bridge verloren und 1:1 gegen Leeds gespielt. Zuletzt fegte das Team Coventry, das nur zu zehnt spielte, mit 5:0 vom Platz, wobei der malische Star Malick Yalcoue erneut in der Zehnerrolle überzeugte und Publikumsliebling Pascal Gross zwei Assists beisteuerte.

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Voraussichtliche Aufstellungen

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbuemo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Brighton (4231): Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcoue, De Cuyper; Kostoulas.

Teamnews & Kader

Michael Carrick hat seine Startelf von Manchester United vor dem Carabao-Cup-Spiel noch nicht bestätigt, und zu diesem Zeitpunkt liegen keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Nähere Updates werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Auch Details zu Fabian Hurzelers Brighton-Kader sind derzeit nicht verfügbar. Weitere Teamnews werden ergänzt, sobald sie vor dem Spiel im Old Trafford bestätigt sind.

Form

Manchester United geht mit einer gemischten jüngeren Bilanz in diese Partie und holte in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete in der Premier League mit einem 2:2 bei Everton, ein Ergebnis, das sich wie eine Niederlage anfühlte, nachdem United zweimal geführt hatte. Der 5:2-Sieg gegen Ipswich Town war die stärkste jüngste Vorstellung, auch wenn die 0:2-Heimniederlage gegen Hull City Anfang August Fragen zur defensiven Konstanz aufwarf. In diesen fünf Spielen erzielte United 11 Tore und kassierte 11.

Brighton hat von seinen vergangenen fünf Spielen zwei gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Das jüngste Resultat war ein 1:1 bei Leeds United in der Premier League, zudem zeigte das Team Offensivstärke mit einem 4:0 gegen Aston Villa und einem 4:0 gegen Tromsoe in der Qualifikation zur Conference League. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 3:4 bei Chelsea. Brighton hat in den vergangenen fünf Spielen 12 Tore erzielt.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell zwischen diesen Teams fand am 24. Mai 2026 statt, als Brighton Manchester United in der Premier League am Amex mit 3:0 besiegte. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Brighton mit drei Siegen gegenüber einem von United die bessere Bilanz, dazu ging noch ein weiteres Spiel ebenfalls an Brighton. Uniteds einziger Sieg in diesem Zeitraum war ein 4:2-Heimerfolg in der Premier League im Oktober 2025.