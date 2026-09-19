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England Championship
England Championship Übersicht
England Championship, Spielplan und Ergebnisse
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Freitag, 18. September
Samstag, 19. September
Donnerstag, 8. Oktober
Freitag, 9. Oktober
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Swansea
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|7
|17
|2
|West Ham
|8
|4
|3
|1
|22
|11
|11
|15
|3
|Middlesboro
|8
|4
|3
|1
|16
|12
|4
|15
|4
|Wolverhampton
|7
|4
|2
|1
|15
|10
|5
|14
|5
|West Bromwich Albion
|8
|4
|2
|2
|10
|8
|2
|14