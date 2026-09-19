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England Championship

England Championship Übersicht

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England Championship, Spielplan und Ergebnisse

Freitag, 18. September
Queens Park Rangers badge
Queens Park Rangers
QPR
2
Preston badge
Preston
PNE
2
END
Samstag, 19. September
Wolverhampton badge
Wolverhampton
WOL
1
West Bromwich Albion badge
West Bromwich Albion
WBA
0
END
Norwich badge
Norwich
NOR
3
Bolton badge
Bolton
BOL
4
END
Donnerstag, 8. Oktober
West Ham badge
West Ham
WHU
Queens Park Rangers badge
Queens Park Rangers
QPR
Freitag, 9. Oktober
Swansea badge
Swansea
SWA
Norwich badge
Norwich
NOR
West Bromwich Albion badge
West Bromwich Albion
WBA
Birmingham badge
Birmingham
BIR
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Swansea crestSwansea8521136717
S
S
N
U
S
2West Ham crestWest Ham843122111115
U
S
S
S
S
3Middlesboro crestMiddlesboro84311612415
U
U
S
S
U
4Wolverhampton crestWolverhampton74211510514
S
S
U
N
S
5West Bromwich Albion crestWest Bromwich Albion8422108214
N
U
S
S
U
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