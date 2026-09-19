Vorschau auf das Championship-Spiel Swansea City gegen Wrexham

Umfassende Spielvorschau auf Swansea City gegen Wrexham in der EFL Championship. Wir analysieren die Ergebnisse des 4. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor dem walisischen Derby an diesem Samstagabend im Swansea.com Stadium.